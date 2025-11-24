Tampereen Hämeenkadulla viime syksynä tapahtunut julma murha tallentui valvontakameroihin. MTV Uutiset sai haltuunsa videon, joka näyttää tapahtumat kaupungin keskustassa. Video voi järkyttää herkimpiä.

37-vuotias Terno Alkki Rikhard Hedman ampui entistä puolisoaan kolmesti keskellä Tampereen Hämeenkatua viime vuoden syyskuun 12. päivän iltana.

Hedman oli tullut taksilla tekopaikan lähelle ja tapasi viimeisillään raskaana olleen naisen Hämeenkadulla. Nainen oli hänen avopuolisonsa. Mies oli aiemmin pahoinpidellyt naista useasti, ja nainen oli siksi paennut turvakotiin.

36-vuotiaan naisen seurassa oli tämän 4-vuotias lapsi.

Moni sivullinen todisti tapahtumia

Kadulla liikkui ennen iltakahdeksaa paljon sivullisia ihmisiä, jotka näkivät ja kuulivat uhkaavan tilanteen.

Videolla näkyy, miten Hedmanilla oli käsi koko ajan taskussa, jossa oli ladattu ampuma-ase. Lyhyen sanailun jälkeen Hedman työnsi uhrin seinää vasten. Uhri yritti paeta paikalta ja Hedman ampui ensimmäisen laukauksen lähietäisyydeltä.

Kaikkiaan Hedman ampui kolme laukausta, joista viimeisen lähietäisyydeltä uhrin takaraivoon.

Uhri kaatui kadulle, kun pieni lapsi juoksi äitinsä vierellä. Raskaana ollut nainen ja syntymätön lapsi kuolivat.

Sivulliset soittivat heti hätäkeskukseen ja he riensivät myös apuun heti, kun epäilty oli paennut paikalta.

Pelastushenkilöstö tuli nopeasti paikalle, mutta uhrin pelastamiseksi ei ollut mitään tehtävissä.