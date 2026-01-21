Käräjäoikeus kiinnitti huomiota nuoren miehen pitkään ja rankkaan rikostaustaan.
Helsingin käräjäoikeus on määrännyt mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon miehen, joka oikeuden mukaan ampui 16-vuotiasta poikaa rappukäytävässä Töölössä syyskuussa.
Vaarallisuusarviota vaati syyttäjä, joka vaatii 20-vuotiaalle syytetylle yhdistelmärangaistusta murhan yrityksestä. Siinä vankeutta seuraa vuoden valvonta-aika. Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vaarallisuusarviossa vaaralliseksi todetulle rikoksenuusijalle.
Oikeus: Ampui useita laukauksia rapussa Mechelininkadulla
Käräjäoikeus katsoi välituomiossaan, että parikymppinen mies oli ampunut yhteensä kolme kertaa käsiaseella rappukäytävässä teini-ikäistä uhria kohti.
Käräjäoikeus määräsi miehen mielentilan tutkittavaksi ja pyysi samalla selvityksen siitä, onko tätä pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Mies vastusti itse mielentilatutkimukseen määräämistä.
Mielentilatutkimuksen valmistumisen jälkeen käräjäoikeus päättää, mihin rikokseen 20-vuotias mies syyllistyi. Syyttäjä vaatii miehelle ensisijaisesti tuomiota murhan yrityksestä, toissijaisesti tapon yrityksestä ja kolmassijaisesti törkeästä pahoinpitelystä.
Vakavia rikoksia lapsesta asti
Käräjäoikeus kiinnitti ratkaisussaan huomiota siihen, että mies oli alkanut jo ennen 16 ikävuotta toistuvasti syyllistyä vakaviin rikoksiin. Tämä tavanomaisesti poikkeava rikollisen käyttäytymisen määrä vaikutti käräjäoikeuden harkintaan asiassa.
Käräjäoikeuden mukaan vielä alaikäinen mies oli vuonna 2021 saanut tuomiot kahdesta virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta nuorena henkilönä, kahdesta pahoinpitelystä nuorena henkilönä, törkeästä ryöstöstä nuorena henkilönä ja ryöstöstä nuorena henkilönä.
Vuonna 2022 hän oli syyllistynyt neljään ryöstöön nuorena henkilönä ja törkeän ryöstön yritykseen nuorena henkilönä.
Vuonna 2023 taas miehen tilillä oli kaksi törkeää pahoinpitelyä, kaksi törkeää ryöstä, kaksi törkeää kotirauhan rikkomista, törkeän ryöstön yritys ja ryöstö.
Vuonna 2024 taas hän syyllistyi ryöstöön.
Osa tuomiosta ei ole vielä lainvoimaisia.
Välituomiossa kerrotaan, että nuorukainen on jo suorittanut kolme vapausrangaistusta, ja nyt syytteessä oleva ampuminenkin tapahtui hänen oltuaan ehdonalaisessa vapaudessa runsaat puoli vuotta.
Miestä syytetään tälläkin hetkellä virkamiehen väkivaltaisesta vastustaimisesta, josta odotetaan annettavan tuomio vielä tällä viikolla.
