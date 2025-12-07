



Miehet eivät kuuntele? Tutkimus: Kissat joutuvat maukumaan miehille enemmän kuin naisille Joutuuko kissa käyttämään enemmän ääntä saadakseen miehen huomion? Kuvituskuva. Shutterstock Julkaistu 07.12.2025 12:17 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi Tutkimuksen mukaan kissat joutuvat maukumaan kovempaa miespuolisia omistajiaan tervehtiessään. Tutkijat ottivat selvää kissojen ja niiden omistajien välisestä vuorovaikutuksesta tuoreessa tutkimuksessa. Ethology-julkaisussa esitellyssä turkkilaistutkimuksessa selvisi, että kissat maukuvat useammin tervehtiessään miespuolisia omistajiaan. Tutkimusryhmän oletuksen mukaan miehet tarvitsevat selkeämpiä ääntelyjä huomatakseen kissojensa tarpeet ja vastatakseen niihin. Toisin sanoen, kissat ovat tutkijoiden mukaan tulleet siihen tulokseen, että miehet eivät aina kuuntele, ja ne ovat mukauttaneet käytöstään havaintojaan vastaavaksi. Tutkimuksesta uutisoivat muun muassa New York Times ja BBC. Vain yhdellä asialla merkitystä sille, kuinka usein kissa äänteli





Tutkimustuloksissa korostui yksi huomio. Shutterstock

Kissojensa ensisijaisiksi hoitajiksi tunnustautuneita vapaaehtoisia pyydettiin käyttämään huomaamatonta kameraa ja tallentamaan ensimmäiset minuutit heidän kotiinpaluunsa jälkeen.

Osallistujia pyydettiin käyttäytymään mahdollisimman luontevasti.

Turkkilaistutkijat analysoivat 31 vapaaehtoisen kotiintulon ensimmäiset 100 sekuntia. Usean kissan talouksissa keskityttiin ensimmäisen kissan lähestymiseen.

Kaikki demografiset muuttujat huomioiden vain yhdellä asialla oli merkitystä siihen, kuinka usein kissa äänteli: hoitajan biologisella sukupuolella.

Keskimäärin kissat maukuivat 4,3 kertaa 100 sekunnin aikana miesten kanssa ja 1,8 kertaa naisten kanssa. Tutkijat laskivat mukaan myös muunlaiset ääntelyt, kuten kehräyksen. Kissojen iällä, rodulla tai sukupuolella ei ollut merkitystä.

Tutkijoiden mukaan ero saattaa heijastella erilaisia kommunikaatiotyylejä. Jo aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että naiset puhuvat kissoilleen yleensä enemmän. He voivat myös olla parempia tulkitsemaan kissojen äänimerkkejä miehiä paremmin.

Ero kommunikaatiotyyleissä voi saada kissat käyttämään ääntään aktiivisemmin saadakseen aikaan reaktion mieheltä.

Tulokset herättävät skeptisyyttä

Evoluutiobiologi ja The Cat's Meow -kirjan kirjoittanut Jonathan Losos sanoo hypoteesin olevan uskottava, jos kilpailevat selitykset voidaan sulkea pois.

– Joten tutkijat ehdottavat, että me miehet olemme ulalla, että jätämme kissat huomiotta ja että niiden on saatava huomiotamme enemmän. Voi olla totta, Losos sanoo New York Timesille.

Losos kuitenkin huomauttaa, että osanottajien otos oli pieni, ja muutkin selitykset ovat mahdollisia. Miehet ja naiset saattavat esimerkiksi erota siinä, miten he ovat noudattaneet tutkijoiden antamia ohjeita.

Kissojen asiantuntijat eivät suorilta käsin allekirjoita tutkimustuloksia.Shutterstock

Kissojen käyttäytymisen asiantuntija ja Purduen yliopiston vanhempi tutkija Mikel Delgado on vielä skeptisempi, eikä tulkitsisi tutkimustulosten pätevän automaattisesti kaikkiin kissoihin.

Tutkimuksessa ei Delgadon mukaan otettu huomioon esimerkiksi sellaisia tekijöitä, kuten sitä, kuinka kauan kissa oli ollut yksin ja oliko se nälkäinen.

Tutkimustiimi myöntää ainakin, että kulttuuriset tekijät ovat voineet vaikuttaa tuloksiin, sillä kaikki osallistujat asuivat Turkissa. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kissoja ja ihmisten välinen kommunikaatio eroaa kulttuurien välillä.

Tutkija Kaan Kerman toivookin voivansa toistaa tutkimuksen muualla maailmassa. Tutkimustieto on Kermanin mukaan tärkeää kissojen hyvinvoinnille yleisesti, koska kissat ovat "erittäin hyviä peittämään ongelmansa".

Mitä paremmin ihmiset ymmärtävät, mitä heidän kissansa yrittävät sanoa, sitä paremmin he voivat huolehtia niistä.

