City-ketut hämäävät ihmistä – tutkijat tyrmäävät söpön myytin Ketut ovat alkaneet viihtyä enenevissä määrin ihmisten keskuudessa. Lajin kesyyntyminen omasta toimesta olisi ennenkuulumatonta, toteaa tutkija. Kukapa ei pitäisi suloisista kettuvideoista- ja kuvista? Somessa jaettavan materiaalin perusteella voisi äkkiseltään kuvitella, että kaupunkiympäristössä viihtyvät ketut ovat kesyyntyneet roimasti. National Geographicin tuoreen julkaisun nojalla asia ei välttämättä ole niin yksinkertainen kuin miltä vaikuttaa. Ihminen on historiansa aikana onnistunut kesyttämään ja taivuttamaan tahtoonsa lukuisia eläinlajeja. Kaupungistumisen myötä myös ketut ovat alkaneet viihtyä enenevissä määrin ihmisten keskuudessa, onhan kaupungeissa usein tarjolla helppoa ravintoa. National Geographicin mukaan varsinkin sosiaalisessa mediassa julkaistujen merkintöjen sekä materiaalin perusteella ihmisillä on saattanut syntyä virheellinen kuva kettujen kesyyntymisestä. Suomessakin kaupungeissa viihtyvät ja pihoilla vierailevat puuhkahännät ovat monille jo tuttu näky. Puhutaan jopa, että ketut olisivat "kesyttäneet itsensä". Pitkä prosessi





Jotta eläimen voidaan katsoa kesyyntyneen, prosessi vaatii sekä muutoksia lajin käytöksessä että fyysisissä ominaisuuksissa.

Kesyyntyneet eläimet ovat usein esimerkiksi pienikokoisempia kuin villinä elävät tai eläneet esivanhempansa.

– Ratkaiseva tekijä löytyy geeneistä. Ei vielä riitä, että yksi elinsukupolvi osoittaa kesyyntymisen merkkejä ihmisille. Käytösmallien ja piirteiden täytyy myös periytyä näiden eläinten jälkeläisille.

Näin prosessin kiteyttää Britanniassa Hullin yliopistossa työskentelevä eläinten käytöstä tutkinut Blake Morton.

National Geographicin mukaan urbaanien kettujen käytöksessä on havaittavissa pieniä kesyyntymisen merkkejä. Erään tutkimuksen mukaan city-kettujen kuonot ja kallot olisivat pienentyneet villeihin kettuihin verrattuna.

Blake Mortonin oma tutkimus puolestaan paljasti, että city-ketut ovat luonteeltaan rohkeampia ja uteliaampia tutkimaan paikkoja.

Mortonin tutkimuksessa kettujen käytöstä tutkittiin eräänlaisen pelin avulla, jossa palkintona oli luonnollisesti ruokaa.

Tutkija on kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä, ettei mikään edellä mainittu todista suoraan, että ketut olisivat todella kesyyntyneet.

National Geographicin mukaan kettujen käytöksessä on piirteitä, jotka ovat tuttuja ihmisille koirista. Ihminen tulkitsee esimerkiksi hännän heilutuksen ystävällisen käytöksen merkiksi.

Argentinalainen biologi Cinthia Abbona muistuttaa, että todellinen "lajin kesyyntyminen omasta toimestaan" olisi ennenkuulumatonta.

Miksi ketut viihtyvät keskuudessamme?

Brittitutkija Blake Morton uskoo ihmisten sekoittavan keskenään kettujen sopeutumisen elinympäristöönsä todellisen kesyyntymisen kanssa.

Tutkijat varoittavat, että mielikuva kesyyntymisestä voi johtaa toimintaan, josta on haittaa sekä ihmisille että ketuille.

Eläimet sopeutuvat elämään ihmisasutuksen keskellä, kun niille kertyy toistuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa ilman, että siitä jää eläimelle kielteisiä kokemuksia.

Mortonin mukaan kaupunkien villiä luontoa leudommat sää- ja elinolosuhteet ja helppo ravinto voivat olla keskeisiä houkuttimia repolaisille.

Ihmiset tarjoavat ketuille ruokaa puutarhoissaan, ja ne tottuvat olemaan ihmisten lähellä. Varsinkin Britanniassa kettuja on runsaasti ja ne viihtyvät suurina joukkoina kaupungeissa.

National Geographicin artikkeli mainitsee myös Lontoossa sijaitsevia ravintoloita, jotka tarjoavat ketuille ruoantähteitä. Vaikka ketut kykenisivätkin hankkimaan itse ruokansa, ihmisen tarjoama ateria on aina helpompi ratkaisu.

Lontoolainen city-kettu voikin päästä nauttimaan esimeriksi italialaisia tai intialaisia appeita.

Britanniassa kettuja pelastavan ja luontoon palauttavan hankkeen parissa työskentelevä Trevor Williams kiteyttää kettujen perusluonnosta oleellisen asian.

– Ne eivät tarvitse apuasi. Ne nappaavat kyllä tarjoamasi ruoan, mutta menevät sitten syömään viemäriputkesta rotan.

Ihmisen paras kaveri?

Tiedeartikkelissa nostetaan esiin myös kiintoisa tieto. Etelä-Amerikasta tehtyjen löytöjen perusteella muinaiset ihmiset pitivät jossain määrin kettuja kumppaneinaan.

Tutkijoiden mukaan jotkin Etelä-Amerikan alkuperäiskansat ovat esimeriksi eläneet adienketuista kesytettyjen, sittemmin hävinneiden tulimaankoirien, kanssa.

Toisessa tapauksessa tutkijat havaitsivat nyt jo sukupuuttoon kuolleen ketunkaltaisen koiraeläimen, Dusicyon avuksen, jäänteet haudattuna ihmisen kanssa.

Ihmisen paras ystävä ei löydösten valossa ole välttämättä aina ollutkaan koira.

– Ketun ja ihmisen välisen suhteen syvyys yllätti meidät. Yhdessä hautaaminen on harvinainen ja vahvasti symbolinen tapaus, argentiinalainen biologi Cinthia Abbona sanoo.

