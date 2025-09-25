Osa koirista kykenee sekä tunnistamaan lelunsa nimiltä että lajittelemaan ne eri kategorioihin niiden käyttötarkoituksen mukaan.

Sanoilla on keskeinen rooli siinä, miten nähtyämme esineen ymmärrämme sen käyttötarkoitusta.

Taaperoikäisenä ihminen oppii, että sekä kahvikuppi että vesilasi lasketaan astioiksi. Tai että sekä traktori että henkilöauto ovat ajoneuvoja.

Tieteilijät ovat pitkään väitelleet siitä, kykenevätkö myös eläimet tällaiseen objektien luokitteluun havaintojen perusteella.

Nyt tuore Current Biology -alustalla julkaistu unkarilaistutkimus osoittaa, että myös koirat, tai ainakin osa niistä, kykenee samanlaiseen havaintoperäiseen luokitteluun kuin ihmiset, kertoo New York Post.

Sen lisäksi, että osa koirista kykenee tunnistamaan suosikkilelunsa nimiltä, kykenevät ne myös kategorisoimaan lelunsa sen mukaan, millaisiin leikkeihin niitä käytetään.

Tutkimuksessa paljastui, että koirat osasivat luokitella lelunsa joko noudettaviin tai vedettäviin leluihin riippumatta siitä, muistuttivatko samaan kategoriaan kuuluvat lelut toisiaan.

Mikä tekee tutkimustuloksesta entistäkin hämmästyttävämmän, on se, että lelujen luokitteluun kykenivät ihan tavalliset kotikoirat, joita ei ollut koulutettu esimerkiksi työ- tai avustajakoiriksi vuosikausien ajan.

Koirat olivat oppineet taidon siis leikkiessään omistajiensa kanssa leluillaan.

Koirat ymmärsivät uusien lelujen käyttötarkoituksen

Tutkimus toteutettiin koirille luontaisessa ympäristössä ja siihen osallistui kuusi bordercollieta ja yksi australiankarjakoira.

Kokeeseen valitut yksilöt olivat jo osoittaneet arjessaan omistajien kanssa, että ne pystyivät oppimaan jopa kymmenien lelujen nimiä arkipäivän leikeissä.

Kokeen ensimmäisessä vaiheessa omistajat opettivat koiransa yhdistämään käskyt nouda ja vedä yksittäisten lelujen sijaan leluryhmiin, joita käytettiin leikeissä.

Kun koirat alkoivat napata lelun oikeasta ryhmästä käskystä, tutkijat heittivät joukkoon uusia leluja.

Uusia leluja ei esitelty koirille yhdistäen ne sanoihin nouda tai vedä.

Kun koirille annettiin uusien lelujen kohdalla joko käsky nouda tai vedä, osasivat ne valita uusien lelujen joukosta useita kertoja käskyyn sopivan lelun.

Koirat toistivat tehtävän onnistuneesti niin monia kertoja, ettei sattuma voinut selittää sitä.

Koirat oppivat kuin taaperot

Tutkimuksen tulos osoittaa, että samoin kuin taaperot myös koirat voivat laajentaa sanojen merkitystä uusiin tilanteisiin. Ne oppivat, että hyvin erilaiset esineet voivat kuulua samaan kategoriaan.

Koirat eivät siis vain opettele ulkoa tavaroiden nimiä, vaan ne oppivat abstrakteja kategorioita.

Tutkimustulos on tutkijoiden mukaan osoitus siitä, että koirilla saattaa olla kehittyneempiä kielellisiä taitoja kuin aiemmin on ajateltu.

Vuonna 2022 sama tutkimusryhmä havaitsi, että koirat tallentavat leluistaan moniaistillisia mielikuvia muistiinsa. Ne eivät ainoastaan muista, miltä pallo näyttää vaan myös, miltä se tuoksuu, kertoo New York Post.

Tästä syystä koira pystyy pimeälläkin noutamaan suosikkipallonsa tai -lelunsa.

Lähteet: New York Post, Current Biology