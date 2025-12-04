Yhdysvalloissa on alkamassa lääkekoe, joka voi vaikuttaa muhkeiden mirrien elämään jo lähitulevaisuudessa. Kissojen laihdutuslääkettä koskevasta kokeesta uutisoi amerikkalainen suuri uutiskanava ABC News.
San Franciscossa toimiva Okava-lääkeyhtiö on aloittamassa kokeet kissoille tarkoitetulla laihdutuslääkkeellä.
MEOW-1- eli Miau-1-tutkimuksessa on määrä kokeilla pienen lääkettä annostelevan implantin avulla, voisiko valmistetta käyttää ylipainoisten kissojen painonhallinnassa.
Lääkkeen teho perustuu samaan synteettiseen suolistohormoniin, GLP-1:een, kuin mitä ihmisten laihdutuksessa käytettävissä supersuosituissa hittilääkkeissä käytetään.
Kissoille räätälöidyssä valmisteessa vaikuttavana aineena on kuitenkin eksenatidi, joka on eri aine kuin esimerkiksi ihmisten Ozempic-lääkkeessä.
Suomessa eksenatidia sisältäviä lääkkeitä käytetään muun muassa diabeteksen hoitoon.