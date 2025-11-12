Tutkijat testasivat, miten ruoan äärelle saapuneet lokit reagoivat huutavaan miesääneen, puhuvaan miesääneen ja punarinnan lauluun.
Lokeille huutaminen saattaa hätistää ruokavarkaat pois eväiden kimpusta. Asia selviää tuoreessa Exeterin yliopiston tutkimuksessa.
Vuoden 2025 alkupuolella tehty tutkimus toteutettiin asettamalla maahan rasia sipsejä herättämään lokkien huomio.
Lokin lähestyessä tutkijat soittivat äänitallenteen, jossa kuului joko miesääni, joka huusi sanat "ei, pysy poissa, se on minun ruokani", sama ääni, mutta puhuttuna tai "neutraali" punarinnan laulu.
Testi tehtiin 61 lokille, yhdeksässä eri rannikkokunnassa Isossa-Britanniassa, Cornwallin alueella.
Tuloksista uutisoivat muun muassa BBC ja The Guardian.
Huutoääni tehokkain karkotuksessa
Tuloksista ilmenee, että lähes puolet lokeista, jotka altistettiin huutoäänelle, lensivät pois minuutin sisällä.