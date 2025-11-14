Helsingin eläinsuojeluyhdistys muistuttaa lemminkin omistajia helposta mutta tärkeästä keinosta, jolla voi varmistaa lemmikin turvallisuuden, vaikka itselle tapahtuisi jotain.

Onnettomuus tai sairauskohtaus voi yllättää kenet tahansa. Mutta mitä tapahtuu kotona odottavalle koiralle, kissalle tai muulle lemmikille, jos omistaja ei pysty itse kertomaan lemmikin olemassaolosta?

Kun jotakin odottamatonta sattuu, eläin voi pahimmassa tapauksessa jäädä yksin ilman ruokaa, vettä ja huolenpitoa jopa päiväkausiksi.

Hätätietokortti avuksi

Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ry neuvoo kaikkia lemmikin omistajia varustautumaan lemmikin hätätietokortilla.

Kortista ilmenee, että ihmisellä on kotona lemmikki. Lisäksi siinä on tiedot henkilöistä, joihin viranomaiset voivat olla yhteydessä eläimen hoidon varmistamiseksi.

– Kysy ennen kortin täyttämistä luotettavalta läheiseltä, ystävältä tai naapurilta, voisiko hän toimia yhteyshenkilönä ja ottaa vastuun lemmikin väliaikaisesta hoidosta hätätilanteen sattuessa. Näin varmistat, että yhteyshenkilö on tietoinen tehtävästään ja valmis auttamaan tarvittaessa, HESY muistuttaa .