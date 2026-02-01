Michael Jackson kertoo intiimejä ajatuksiaan lapsista ja suhteestaan heihin vastikään julki tulleella äänitteellä.

Popin kuninkaaksi tituleeratun yhdysvaltalaislaulajan Michael Jacksonin mukaan lapset rakastivat hänen persoonallisuuttaan ja halusivat koskettaa ja halata häntä, mikä "joskus aiheutti ongelmia".

Jackson kertoo kokemuksistaan aiemmin julkaisemattomalla äänitallenteella, joka sisältyy hänestä tehtyyn uuteen dokumenttisarjaan. Asiasta kertoo muun muassa brittilehti The Guardian.

Mediayhtiö Wonderhood Studiosin The Trial -dokumentissa käydään läpi Jacksonin saamia syytteitä ja niistä vapautumista kaksi kuukautta jatkuneen rikosoikeudenkäynnin jälkeen vuonna 2005.

Jacksonia syytettiin alaikäisen pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä, alkoholin tarjoamisesta lapselle, alaikäisen päihtymiseen saattamisesta hyväksikäyttötarkoituksessa sekä juonesta pitää alaikäinen ja tämän perhe vankina Neverland-ranchilla Kaliforniassa.

Jackson sanoi maaliskuussa 2005 antamassaan haastattelussa, että syytteet olivat hänen elämänsä pohjakosketus ja että ne oli nostettu häntä vastaan osana salaliittoa hänen maineensa tahraamiseksi.