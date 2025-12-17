Yhdysvaltalaismedian mukaan Nick Reiner oli riidellyt vanhempiensa kanssa juhlissa lauantai-iltana.
Yhdysvalloissa syyttäjä aikoo nostaa syytteet vanhempiensa murhista epäillylle Nick Reinerille. Hän saa syytteet isänsä, elokuvaohjaaja Rob Reinerin ja äitinsä Michele Reinerin murhista.
Pariskunta löydettiin kuolleena sunnuntaina kotoaan Los Angelesissa. Rob Reiner oli kuollessaan 78-vuotias ja Michele Reiner 68-vuotias.
Yhdysvaltalaismedian mukaan Nick Reiner oli riidellyt vanhempiensa kanssa lauantai-iltana pidetyissä Hollywood-juhlissa.
32-vuotias Nick Reiner pidätettiin maanantaina. Hänelle nostettavista syytteistä on syyttäjän mukaan maksimirangaistuksena elinkautinen tai kuolemantuomio.
Trumpilta outo kommentti
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kommentoi Rob Reinerin kuolemaa maanantaina somealustallaan vihjaamalla, että tämä aiheutti oman murhansa kritisoimalla presidenttiä.
Trump väitti, että Reiner oli kuollut sen vihan vuoksi, jota ohjaaja oli herättänyt muissa "parantumattomalla ja lamauttavalla Trump-oireyhtymällään".
Trumpin ulostuloa on arvosteltu kovin sanoin Yhdysvalloissa, ja siihen on puututtu myös Trumpin oman republikaanipuolueen riveistä.
Kongressiedustaja Thomas Massie esimerkiksi kuvaili kommentteja sopimattomiksi ja epäkunnioittaviksi.