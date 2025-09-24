Priscilla Presley ei hyväksynyt tyttärensä Lisa Marie Presleyn ja Michael Jacksonin liittoa.

Priscilla Presley puhuu tuoreessa kirjassaan Softly, As I Leave You: Life After Elvis eli Saanhan mennä luotas pois (Otava) tyttärensä Lisa Marie Presleyn suhteesta popikoni Michaelin Jacksoniin.

Lisa Marie avioitui Michael Jacksonin kanssa vain muutama viikko erostaan ex-miehensä Danny Keough’n kanssa vuonna 1994. Priscillan mukaan hän ei hyväksynyt liittoa.

Hän kertoo kirjassaan, ettei saanut edes kutsua häihin.

– Innostukseni puute oli ilmeistä, hän kuvailee.

Lisa Marie Presley ja Michael Jackson vuonna 1994.

Elvis Presleyn ex-vaimo kertoo olleensa huolissaan, että Jackson yrittää hyötyä Elviksen perheestä, sillä kaipasi tuolloin kipeästi hyvää julkisuutta.

Muistelmissaan Priscilla kertoo korostaneensa Jacksonin Elvis-faniutta Lisa Marielle heidän suhteensa alkuvaiheessa, mutta tämä ei muuttanut mieltään.

Jackson ja Lisa Marie erosivat vuonna 1996. Lisa Marie menehtyi vuonna 2023, Michael Jackson vuonna 2009.

Edesmenneen Lisa Marien ja hänen tyttärensä Riley Keough’n kirja Kohti suurta tuntematonta – Muistelmat julkaistiin viime vuonna.

Kirja kertoo Lisa Marien tavanneen Jacksonin ensimmäisen kerran noin kuusivuotiaana, kun hänen isänsä oli keikalla Hiltonissa, ja Michaelin yhtye Jackson 5 esiintyi saman kadun varrella. Lisa Marie kirjoittaa, ettei itse muista tapaamisesta mitään, mutta Jacksonin mukaan hän tuli lavan taakse tapaamaan heitä.

Kirjan mukaan Jackson ja Lisa Marie ystävystyivät myöhemmin, kun Lisa Marie oli jo naimisissa Danny Keough’n kanssa, joka salli heidän tapaamisensa ja luotti vaimoonsa.

Lähde: People