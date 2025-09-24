Yhdysvaltalaisen juontajan Jimmy Kimmelin keskusteluohjelma Jimmy Kimmel live palasi tv-ruutuihin varhain keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.

ABC Newsin mukaan Kimmel piti yli 15-minuuttisen aloitusmonologin, jossa hän muun muassa puolusti voimallisesti sananvapautta.

– Tämä ohjelma ei ole tärkeä, Kimmel sanoi.

– Tärkeintä on, että saamme elää maassa, joka sallii meidän esittää tällaisen ohjelman.

Monologin aikana Kimmel pahoitteli kommenttejaan konservatiivivaikuttaja Charlie Kirkin murhasta.

– Minun ei ollut tarkoitus vähätellä nuoren miehen murhaa, Kimmel sanoi ohjelmassa.

– Eikä tarkoituksenani ollut syyttää mitään tiettyä ryhmää selvästi syvästi häiriintyneen yksilön teoista, Kimmel jatkoi.

Hän myös tähdensi julkaisseensa Kirkin kuoleman jälkeen Instagramissa viestin, jossa hän lähetti rakkautta Kirkin perheelle ja peräänkuulutti myötätuntoa.

– Ja tarkoitin sitä, hän lisäsi.

Kimmel nosti monologissaan esille myös Kirkin vaimon Erika Kirkin, joka kertoi antavansa anteeksi miehensä murhasta syytetylle miehelle. Kimmelin mukaan Erika Kirkin sanoista tulisi ottaa esimerkkiä.

– Se kosketti minua syvästi. Toivon, että se koskettaa monia, Kimmel sanoi.

Juontajan paluu lavalle sai yleisöltä raikuvat aplodit. Monologissaan Kimmel kiitteli useasti kollegoitaan ja fanejaan.

Voit katsoa koko monologin alla olevasta Instagram-upotuksesta.

Trump raivostui

Kimmelin paluu sai Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suorastaan raivon partaalle.

– En voi uskoa, että valeuutiskanava ABC antoi Jimmy Kimmelille ohjelmansa takaisin, Trump kirjoittaa Truth Social -viestipalvelussa juuri ennen Kimmelin ohjelman alkua.

– Valkoiselle talolle kerrottiin, että ohjelma peruttiin, Trump jatkaa kirjoitustaan.

Trump esittää myös kirjoituksessaan uhkauksen televisiokanavaa kohtaan. Hän kirjoittaa aikovansa "testata" ABC:ta.

– Viimeksi kun lähdin heidän peräänsä , he antoivat minulle 16 miljoonaa dollaria. Tämä kuulostaa vieläkin tuottoisammalta. Trump kirjoittaa.

Aikaisemmin Trump iloitsi hyllyttämisratkaisusta Truth Social -viestipalvelussa. Hän osoitti onnittelunsa ABC:lle ratkaisusta ja kirjoitti, että "Kimmelillä ei ole lainkaan lahjoja."

Hyllytettiin vain hetki sitten

Disneyn omistama ABC-televisiokanava hyllytti Kimmelin ohjelman viime viikolla. Päätös ohjelman hyllyttämisestä liittyi Kimmelin kommentteihin Kirkin murhasta.

Tieto hyllyttämisestä tuli sen jälkeen, kun Yhdysvaltain viestintäviraston puheenjohtaja Brendan Carr varoitti Disneytä, sekä muita televisioyhtiöitä muun muassa mahdollisista toimilupien menetyksistä.

Viime viikolla Kimmel kommentoi, että "Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä." Kirkin murhasta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia.

Kimmelin ohjelman hyllytys on herätti laajaa arvostelua. Muun muassa demokraattipoliitikot pitävät tapausta hallinnon painostuksena ja vaarallisena esimerkkinä sananvapauden rajoittamisesta.

