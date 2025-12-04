Kuvamateriaalissa näkyy muun muassa makuuhuoneita, hammaslääkärin tuoli sekä liitutaulu, johon on kirjoitettu sanat "älykkyys", "petos" ja "valta".

Edustajainhuoneen demokraatit julkaisivat keskiviikkona kuvamateriaalia yksityiseltä Karibian saarelta, joka oli aikoinaan seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin omistuksessa ja jossa hänen väitetään käyneen kauppaa nuorilla tytöillä.

Kiinteistössä kuvatuissa videoissa ja kuvissa näkyy muun muassa makuuhuoneita, toimistoja sekä yhdessä huoneessa oleva liitutaulu, johon on kirjoitettu sanat "intellectual", "deception" ja "power" eli suomennettuna "älyllinen", "petos" ja "valta".

Valokuvissa näkyy myös hammaslääkärintuoli ja seinällä roikkuvia naamioita. New York Times kirjoittaa, että Epsteinin viimeinen tyttöystävä oli hammaslääkäri, joka jakoi tilan Epsteinin peiteyhtiön kanssa.

Nyt julkaistut kuvat ja videot on otettu vuonna 2020, vuosi sen jälkeen kun Epstein kuoli vankilassa. Videot ja kuvat voit katsoa tämän jutun alusta.