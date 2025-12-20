Yhdysvaltain oikeusministeriö on alkanut julkaista seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvää materiaalia, kertovat useat yhdysvaltalaismediat ja uutistoimisto AFP.
Oikeusministeriö julkaisi verkkosivuillaan tietokannan, josta edesmenneeseen Epsteiniin liittyviä materiaaleja voi hakea.
Asiakirjojen odotetaan valaisevan Epsteinin yhteyksiä merkkihenkilöihin kuten yritysjohtajiin, poliittisiin toimijoihin sekä muihin julkisuuden henkilöihin.
Perjantaina julkaistujen asiakirjojen joukossa on muun muassa kuvia entisestä demokraattipresidentistä Bill Clintonista, rocktähti Mick Jaggerista sekä edesmenneestä poptähti Michael Jacksonista.
Epsteinillä oli aikoinaan läheiset välit myös Yhdysvaltain nykyiseen presidenttiin Donald Trumpiin.
Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan Trump on tullut julkaistuissa asiakirjoissa vastaan vain muutamia kertoja. Trumpin nimi löytyy muun muassa asiakirjojen joukossa olleesta osoitekirjasta, mutta on epäselvää, kenelle se on kuulunut.
NBC Newsin mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi lauantaiaamuna lisää Epsteiniin liittyviä materiaaleja. NBC News ei löytänyt uusista materiaaleista tekoälyn avulla tehdyllä alustavalla haulla mainintoja Trumpista tai Clintonista.
Salattu laajoja osia
Asiakirjoja julkaistiin perjantaina satojatuhansia. New York Timesin mukaan ensimmäisellä materiaalien katsauksella vaikuttaa siltä, että niistä on salattu laajoja osia. Myös lauantaina julkaistuista materiaaleista löytyy salattuja osia.
Asiakirjojen joukossa on muun muassa lista Epsteinin alaisuudessa toimineista yli 250 hierojasta, mutta listan kaikki nimet on mustattu mahdollisten uhrien suojelemiseksi.
Kongressi hyväksyi viime kuussa lain, jonka mukaan hallinnon oli julkaistava Epstein-materiaali tämän viikon perjantaihin mennessä. Oikeusministeriö ei kuitenkaan julkaissut kaikkia Epstein-asiakirjoja perjantaina.
Varaoikeusministeri Todd Blanche sanoi Fox Newsin haastattelussa perjantaina, että lisää materiaalia aiotaan julkaista vielä parin lähiviikon aikana. Blanche perusteli asiakirjojen julkaisemisen lykkäystä uhrien suojelemisella.
Laissa on määritelty viisi kategoriaa, joiden perusteella materiaalia voi jättää julkaisematta. Niitä ovat esimerkiksi uhreihin liittyvä tunnistettava tieto sekä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaava materiaali.
Schumer vaatii perusteluja salaamiselle
Yhdysvaltain senaatin demokraattijohtaja Chuck Schumer kritisoi aiemmin perjantaina Trumpin hallintoa siitä, ettei kaikkia asiakirjoja julkaistakaan määräaikaan mennessä ja syytti toimintaa laittomaksi. Schumer kritisoi asiakirjojen julkistamisen jälkeen myös sitä, että niitä on laajoilta osin salattu.
– Julkaisemalla valtava määrä mustattuja asiakirjoja rikotaan läpinäkyvyyden henkeä ja lain kirjainta, Schumer kirjoitti lausunnossaan.
Hän nosti esimerkkinä esille perjantaina julkaistun 119-sivuisen asiakirjan, joka oli mustattu kokonaan.
– Tarvitsemme vastauksia, miksi näin on tehty, Schumer kirjoitti.
Clintonin edustajalta syytöksiä
Bill Clintonin edustaja Angel Urena syytti Trumpin hallinnon pyrkineen luomaan ex-presidentistä syntipukkia. Urena kirjoitti X-viestipalvelussa julkaisemassaan lausunnossa, ettei Valkoinen talo lykännyt Epstein-asiakirjojen julkaisua kuukausikaupalla suojellakseen Clintonia.
https://x.com/angelurena/status/2002159039183269993?s=20
Perjantain julkaisun jälkeen Valkoisen talon edustajat nostivat sosiaalisessa mediassa esille juuri Clintonin. Muun muassa Valkoisen talon tiedottaja Karoline Leavitt sekä viestintäjohtaja Steven Cheung julkaisivat X-viestipalvelussa viestejä, joissa kauhisteltiin Clintonista julkaistuja kuvia.
Trump ei ole kommentoinut Epstein-asiakirjojen julkaisua. Republikaanipresidentti puhui paikallista aikaa perjantai-iltana Pohjois-Carolinassa, muttei maininnut Epstein-materiaalien julkaisua puheessaan.