Promoottori Antti Einiö on kuollut

Promoottorina ansioitunut Antti Einiö on kuollut 89-vuotiaana.

Konserttipromoottori Antti Einiö on kuollut. Einiö kuoli keskiviikkona 27. elokuuta nopeasti edenneeseen sairauteen Espoossa. Hän oli 89-vuotias.

Einiön pitkäaikainen ystävä ja Rokkia ikä kaikki -elämäkerran kirjoittaja Tomi Lindblom kertoo tiedotteessa, että Einiö oli suomalaisen konsertti- ja musiikkimaailman "grand old man".

Hän työskenteli 1950-luvulta satojen kotimaisten ja ulkomaisten artistien kanssa hoitaen heidän konserttejaan ja levytyksiään. Einiö teki myös näyttävän uran televisiossa, toimi levylaulajana ja voitti useita suomenmestaruuksia eri joukkuelajeissa, kuten maahockeyssä, jääpallossa, koripallossa ja jalkapallossa.

Einiölle myönnettiin elämäntyöstään Erikois-Emma -palkinto helmikuussa 2024.

Einiön ja hänen Paavo-veljensä perustama Metronome toi aikoinaan Suomeen konsertoimaan muun muassa Bob Dylanin, Dire Straitsin ja Eric Claptonin. Einiöllä oli myöhemmin myös ShowCo-yhtiö, jonka kautta hän järjesti muun muassa Michael Jacksonin konsertin Tallinnan Laululavalle vuonna 1997. Suomeen hän sai niin ikään Tina Turnerin, ZZ Topin, Frank Sinatran, Stingin ja The Rolling Stonesin.

Einiö teki Lindblomin mukaan työtään kuolemaansa saakka. Viimeisinä vuosinaan hän järjesti artisteja konsertteihin ja festivaaleille niin Suomeen kuin ulkomaille.

– Kaiken kaikkiaan minusta tuntuu, että olen ollut konsertti- ja viihdealalle liian kiltti. Olen myös joutunut siitä kärsimään, kun suurimmissa tappeluissa isoista artisteista olen helposti antanut periksi. Tosin en tiedä, olisinko jyrkemmällä toiminnalla mitään voittanut, Einiö totesi vuonna 2014 ilmestyneessä elämäkertateoksessaan Rokkia ikä kaikki.

– Kielitaidollani minun olisi pitänyt kuulemma ruveta diplomaatiksi. Mutta musiikki ja urheilu ovat olleet minun elämäni valinnat. Ehkä niissäkin on välillä aika lailla diplomatiaa tarvittu, Einiö jatkoi elämäkertateoksessaan.

Juttua korjattu 27.8. kello 13.22: Einiö sai Erikois-Emma-palkinnon, eikä Kultainen Emma -palkintoa.