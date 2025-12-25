Maailmantähdillä on ollut mitä erityisempiä lemmikkieläimiä.
Yhdysvaltalaistähdillä on ollut mitä erikoisimpia lemmikkieläimiä, mitä tulee E! Newsin listaukseen. Monilla on edelleen perinteisten koirien ja kissojen lisäksi hiukan harvinaisempia lemmikkejä.
Hollywood-tähti Reese Witherspoon omistaa aasin nimeltä Honkey the Donkey. Witherspoon on kertonut talk show -haastattelussa, että aasit ovat hänen mielestään söpöjä. Näyttelijä hankki lemmikkinsä, koska hänen ystävälläänkin oli samanlainen.
Takavuosien rap-artisti Vanilla Icen on kerrottu omistaneen kengurun, sekä vuohen. Räppäri on kertonut, että kaksikko viihtyi niin tiiviisti toistensa seurassa, että ne jopa karkasivat joskus yhdessä.
Elokuvan kultavuosien supertähti Audrey Hepburn omisti saksanhirven vasan, josta huhujen mukaan tuli tähdelle niin läheinen, että hän nukkuikin eläimen kanssa.