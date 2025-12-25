Liiketoiminta ja kehitys

Elokuvan kultavuosien supertähti Audrey Hepburn omisti saksanhirven vasan, josta huhujen mukaan tuli tähdelle niin läheinen, että hän nukkuikin eläimen kanssa.

Takavuosien rap-artisti Vanilla Icen on kerrottu omistaneen kengurun, sekä vuohen. Räppäri on kertonut, että kaksikko viihtyi niin tiiviisti toistensa seurassa, että ne jopa karkasivat joskus yhdessä.

Yhdysvaltalaistähdillä on ollut mitä erikoisimpia lemmikkieläimiä, mitä tulee E! Newsin listaukseen. Monilla on edelleen perinteisten koirien ja kissojen lisäksi hiukan harvinaisempia lemmikkejä.

Possu, saksanhirvi ja gorilla – tällaisia erityisiä lemmikkejä maailmantähdillä on ollut

Maailmankuulu nyrkkeilijä Mike Tyson oli hetken kolmen bengalintiikerin omistaja, mutta joutui luopumaan niistä ruokakustannusten noustessa liian suuriksi.

Kenties suurelle yleisölle tunnetuin lemmikki on edesmenneen popin kuninkaan Michael Jacksonin lemmikkisimpanssi Bubbles. Jackson kasvatti simpanssiaan Neverlandissa kotonaan ja antoi sen muun muassa nukkua sängyssään. Simpanssin kasvaessa liian suureksi hoidettavaksi sisätiloissa se siirrettiin Center for Great Apes -keskukseen, jossa se elää onnellisena edelleen.