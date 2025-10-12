



Mediat: Sähköposti todistaa prinssi Andrew’n valehdelleen Epsteinistä – "Me olemme tässä yhdessä" 0:33 Katso myös: Epstein-skandaali ei jätä Trumpiakaan rauhaan. Presidentille kiusallisia kuvia heijastettiin Windsorin linnan seinään Britannian-vierailun aikana. Julkaistu 12.10.2025 12:01 Seppo Haaparanta seppo.haaparanta@mtv.fi Brittimedioiden julkaisema sähköposti todistaa prinssin pitäneen yhteyttä seksirikolliseen läheisemmin ja myöhemmin kuin oli kertonut. Seksirikoskohussa ryvettyneen Englannin kuningashuoneen jäsenen prinssi Andrew’n maine on saanut uuden, entistä rumemman kolhun. Brittimedioissa on julkaistu eilen illalla prinssi Andrew’n kirjoittamaksi kerrottu viesti, jonka perusteella hän on pitänyt yhteyttä Jeffrey Epsteiniin vielä senkin jälkeen kuin oli aiemmin julkisesti sanonut, kirjoittaa muun muassa BBC. BBC on julkaissut osan viestistä jo aiemmin, mutta nyt kokonaisuudessaan julkaistu viesti antaa tapahtumille enemmän kontekstia. Prinssi Andrew antoi vuonna 2019 BBC:lle haastattelun, jossa väitti yhteydenpitonsa seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin loppuneen vuoden 2010 joulukuuhun, jolloin hänet kuvattiin Epsteinin kanssa New Yorkissa. Eilen illalla julkaistu sähköpostiviesti on päivätty helmikuulle 2011, noin kahta kuukautta myöhempään ajankohtaan kuin prinssi Andrew väitti yhteydenpidon olleen ohi.





Virginia Giuffre, yksi Jeffrey Epsteinin uhreista, on väittänyt prinssi Andrew'n pakottaneen hänet seksuaaliseen kanssakäymiseen, kun hän oli 17-vuotias./All Over Press

"Leikitään pian taas lisää!"

Viestin sisältö tahraa kuningas Charlesin pikkuveljeä aiempaakin pahemmin.

Prinssin väite siitä, että hän ei olisi koskaan ollut Epsteinin kanssa läheinen, on viestin perusteella syytä kyseenalaistaa.

– Näyttää siltä, että olemme tässä yhdessä, ja meidän pitää nousta tilanteen yläpuolelle, prinssi kirjoittaa.

Hän myös kehottaa Epsteiniä jatkamaan "läheistä yhteydenpitoa" ja sanoo yhteisten leikkien jatkuvan pian.

Prinssi Andrew’n viesti kokonaisuudessaan RE: "Olen yhtä huolissani sinusta! Älä huolehdi minusta! Vaikuttaa siltä, että olemme tässä yhdessä ja meidän täytyy nousta tilanteen yläpuolelle. Muuten pidetään tiiviisti yhteyttä ja leikitään pian taas lisää!!!! A HRH Yorkin herttua KG" Lähde: The Sun

Tapasi jo tuomion saaneen Epsteinin

Sähköpostiviesti on vastaus Epsteinin viestiin Andrew'lle. Alkuperäisen viestin sisällöstä ei ole tarkkaa tietoa, mutta BBC:n mukaan siinä viitattiin lehtiartikkeleihin.

New Yorkin -tapaamisen aikoihin Epstein oli jo tuomittu seksirikollinen. Hän oli saanut vuonna 2008 puolentoista vuoden mittaisen vankeustuomion tehtyään viranomaisten kanssa sopimuksen välttääkseen raskaammat syytteet.

Epsteinin päästyä vankilasta prinssi Andrew tapasi tämän New Yorkissa 2010.

Epstein pidätettiin uudelleen heinäkuussa 2019 alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikosepäilyistä. Hän kuoli vankilassa elokuussa 2019 odottaessaan oikeudenkäyntiä.

Prinssi Andrew antoi saman vuoden marraskuussa katastrofiksikin kuvaillun haastattelun BBC:lle ja jätti seuranneen kohun seurauksena kuninkaalliset tehtävänsä.

Paine kuningasta kohtaan kasvaa

BBC kirjoittaa tänään, että uusi skandaali aiheuttaa lisää päänvaivaa kuningas Charlesille.

Prinssi Andrew asuu yhä kuninkaallisessa, 30 huoneen kartanossa Windsorissa, ja paine prinssin häätämiseen tiloista on ollut jatkuvaa.

Ratkaisu ei ole osoittautunut yksinkertaiseksi. Andrew'lla on voimassa vuoteen 2078 ulottuva vuokrasopimus kartanoonsa, ja hän on tiettävästi maksanut suuren osan asumiskustannuksistaan etukäteen.

Kuningas Charles katkaisi taloudellisen tuen veljelleen viime vuonna, mutta sekään ei ole toistaiseksi saanut toivottua lopputulosta aikaan.

BBC:n mukaan Andrew on rakentanut viime vuosina toimivia liikeyhteyksiä muun muassa Kiinaan ja Lähi-itään.