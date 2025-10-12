Brittimedioiden julkaisema sähköposti todistaa prinssin pitäneen yhteyttä seksirikolliseen läheisemmin ja myöhemmin kuin oli kertonut.
Seksirikoskohussa ryvettyneen Englannin kuningashuoneen jäsenen prinssi Andrew’n maine on saanut uuden, entistä rumemman kolhun.
Brittimedioissa on julkaistu eilen illalla prinssi Andrew’n kirjoittamaksi kerrottu viesti, jonka perusteella hän on pitänyt yhteyttä Jeffrey Epsteiniin vielä senkin jälkeen kuin oli aiemmin julkisesti sanonut, kirjoittaa muun muassa BBC.
BBC on julkaissut osan viestistä jo aiemmin, mutta nyt kokonaisuudessaan julkaistu viesti antaa tapahtumille enemmän kontekstia.
Prinssi Andrew antoi vuonna 2019 BBC:lle haastattelun, jossa väitti yhteydenpitonsa seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin loppuneen vuoden 2010 joulukuuhun, jolloin hänet kuvattiin Epsteinin kanssa New Yorkissa.
Eilen illalla julkaistu sähköpostiviesti on päivätty helmikuulle 2011, noin kahta kuukautta myöhempään ajankohtaan kuin prinssi Andrew väitti yhteydenpidon olleen ohi.