Gynekologisiin syöpiin sairastuu Suomessa vuosittain noin 1 800 naista. Tämä kaikki jokaisen vulvallisen tulisi niistä tietää.

Maailman syöpäpäivää vietetään 4. helmikuuta.

Gynekologisiin syöpiin sairastuu vuosittain noin 1 800 suomalaista vulvallista, mutta niistä puhutaan huomattavasti vähemmän kuin rintasyövästä, johon sairastuu vuosittain noin 5 000 suomalaista.

Gynekologisista syövistä yleisin on kohdunrungonsyöpä, johon sairastuu noin 1 000 ihmistä vuodessa. Tappavin on puolestaan munasarjasyöpä, johon sairastuu noin 600 vuodessa.

Gynekologisen onkologian ja naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, professori Johanna Mäenpää Docrates Mehiläisestä kertoo, mitä jokaisen naisen ja vulvallisen tulisi näistä syöpätyypeistä tietää.

1. Munasarjasyöpä ei ole oireeton

Munasarjasyövästä puhutaan oireettomana syöpänä, mutta Mäenpään mukaan tämä ei pidä paikkaansa.

– Sairaus on pitkään oireeton, mutta ei kokonaan, oireita ei vain osata tulkita ja ne voidaan esimerkiksi pistää vaihdevuosien piikkiin, Mäenpää kertoi Docrates Mehiläisen mediatilaisuudessa.

Munasarjasyöpä oireilee epämääräisinä vatsaoireina, joita voivat olla turvotus, vatsakipu ja ripuli.