Tuoreen kirjan mukaan Brigitte Macronin kovakourainen kohtelu miestään, Ranskan presidentti Emmanuel Macronia kohtaan viime vuonna seurasi miehen tekstiviestittelyä näyttelijättären kanssa. Macronien välikohtaus Vietnamin-vierailulla tallentui videolle ja levisi kulovalkean tavoin mediassa.
Kirjasta kertoo muun muassa brittiläinen The Independent ja ranskalainen Le Parisien.
Videolla Brigitte Macron tönäisee miestään heidän noustessa lentokoneesta. Pariskunnan välillä näytti olevan riitaa.
Macronit itse sanoivat vain vitsailleensa tilanteessa.
Toimittaja ja kirjailija Florian Tardif kertoo eilen julkaistussa kirjassaan Un Couple (Presque) Parfait [Lähes täydellinen pari], että välikohtauksen sytykkeenä oli Emmanuel Macronin iranilais-ranskalais näyttelijälle Golshifteh Farahanille lähettämät viestit.
Golshifteh Farahani sanoo suhteensa presidenttiin olevan platoninen.
Tardif kertoi RTL-radion haastattelussa, että Macron kirjoitti viesteissä muun muassa pitävänsä Farahania erittäin kauniina.