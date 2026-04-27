Pään ja kaulan alueen syöpien varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, koska seulontaa ei ole ja myöhäinen diagnoosi heikentää ennustetta merkittävästi.

Asiantuntijat korostavat Huomenta Suomen haastattelussa, että suussa tai nielussa havaitut pitkittyneet oireet, kuten yli kolme viikkoa jatkunut käheys, suun limakalvomuutokset tai nielemiskipu, tulisi aina tutkia ajoissa.

Ne voivat nimittäin olla merkkejä syövästä.

Varhaisvaiheen syövän hoitotulokset ovat selvästi paremmat kuin jos syöpä on ehtinyt kehittyä pidemmälle.

Altistuksissa suuria muutoksia

Pään ja kaulan alueen syöpiä todetaan Suomessa jo yli tuhat vuodessa.

Yleisin niistä on suuontelosyöpä. Myös suunielusyöpätapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina voimakkaasti. Kolmanneksi yleisin on kurkunpääsyöpä.

– Pääasialliset altistustekijät ovat edelleen tupakointi ja alkoholin suurkulutus. Riskiryhmänä on hieman iäkkäämpi aikuisväestö, Helsingin yliopiston professori Antti Mäkitie kertoi Huomenta Suomen haastattelussa keskiviikkona.

Mäkitien mukaan altistuksissa on tapahtumassa parhaillaan suuria muutoksia.

– Yksi iso muutos, josta paljon puhutaan, on se, että suunielusyöpä lisääntyy Suomessa ja monessa länsimaassa. Tämä liittyy ihmisen papilloomaviruksen, HPV:n, yleistymiseen.

Virus lisääntyy siitä huolimatta, että siihen on kehitetty toimiva rokote. Suomessa rokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan 10–12 vuotiaille nuorille.

– Potentiaalisesti on ihan mahdollista eradikoida [poistaa kokonaan] koko tämä syöpätyyppi pitkän ajan kuluessa, mutta se edellyttää sitä, että rokotekattavuus nousee ja laumaimmuniteetti saavutetaan Suomessa, Mäkitie sanoo.

Myös suuontelosyöpä on lisääntynyt hälyttävästi viime vuosina sekä naisilla että miehillä. Syy on epäselvä.

Seulonta ei ole vaihtoehto

Pään ja kaulan alueen syöpiä ei seulota toisin kuin esimerkiksi rintasyöpää. Siksikin varhaisoireisiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota.

– Esimerkiksi punertavien tai vaaleiden limakalvomuutoksien ja haavaumien takia ilman muuta täytyy hakeutua hoitoon. Myös nielemisvaikeudet ja nielemiskipu tai toispuolinen nenän tukkoisuus ovat syitä hakeutua hoitoon. Jos tämmöinen oire on jatkunut yhtäjaksoisesti yli kolme viikkoa, se on tutkittava, Mäkitie korostaa.

Ongelmana on se, että monet syövän oireet muistuttavat esimerkiksi ylähengitystietautien ja ruoansuolatuskanavan vaivojen oireita.

– Mutta kolmen viikon raja suunnilleen on sellainen, että sen jälkeen on kyllä syytä tutkituttaa itsensä ja hakeutua perusterveydenhuollon vastaanotolle, josta tarvittaessa lähetetään erikoissairaanhoitoon.

– Viiveen katkaiseminen ja varhaisvaiheen syövän löytyminen on juuri se keino [estää syövän leviäminen], koska meillä ei varsinaisesti täsmälääkkeitä ole.

Huomenta Suomessa uraauurtavasta tutkimuksesta kertoivat Turun yliopiston akatemiaprofessori Johanna Ivaska ja Helsingin yliopiston professori Antti Mäkitie.

Tutkiminen haastavaa

Suomen Akatemian huippuyksikön johtaja, Turun yliopiston akatemiaprofessori Johanna Ivaska kertoo, että syöpätutkimuksessa haastavinta on se, että syövät ovat hyvin heterogeenisiä.

– Jopa yksittäisen syövän eri kohdat voivat olla hyvin erilaisia. Siten esimerkiksi vain jokin potilasryhmä tai jopa yhden potilaan kasvaimesta vain osa soluista on herkkiä lääkehoidolle.

– Tätä heterogeenisyyttä yritetään tutkia monin eri tavoin: mistä se johtuu, mihin se johtaa ja miten se vaikuttaa esimerkiksi lääkkeiden tai niiden yhdistelmien valintaan. Pystyttäisinkö sillä tavalla mahdollisimman tehokkaasti hoitamaan tällaista heterogeenista syöpäkasvainta?

Ivaskan mukaan normaalissa solussa, varhaisen vaiheen syöpäsolussa ja pitkälle edenneiden syöpien soluissa on todella merkittäviä muutoksia.

– Pitkälle edenneet syöpäsolut käyttäytyvät aivan eri tavalla. Niiden liikkuvuus, invasiivisuus ja lääkeherkkyys ovat monella tavalla kaikki paljon haastavampia vastustajia.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä löydetään, sitä vähemmän se on erilainen kuin normaalikudos ja sitä vähemmän siinä on niitä muutoksia, joita täytyisi esimerkiksi eri lääkeaineilla koettaa vastustaa ja tuhota.

Mäkitie muistuttaa, että myös hoitojen sivuvaikutukset ovat lievemmät, jos ne päästään aloittamaan ajoissa.