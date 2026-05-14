Rikard Grönborgin kolmen kauden aikakausi Tapparan päävalmentaja päättyi keskiviikkoiltana toiseen Suomen mestaruuteen. Kahteen jääkiekon maailmanmestaruuteen Ruotsin valmentanut Grönborg palaa seuraavaksi Tre Kronorin päävalmentajaksi.

Loppuottelusarjan tauottua Grönborg, 57, suuntasi ensimmäiset sanansa vastustajan suuntaan.

– Ensinnäkin, KooKoo – mikä upea joukkue. Hyvin valmennettu, hienot pelaajat, suurta luonnetta. Tämä olisi todellakin voinut mennä toiseenkin suuntaan, Grönborg sanoi.

Puheen kääntyessä omaan joukkueeseen Grönborg nosti esiin pelaajiensa sietokyvyn.

– Olimme Ilvestä vastaan häviöllä ottelusarjassa 0–2 ja kuudennessa pelissä olimme kolmen maalin takamatkalla ja tulimme ohi. Sama juttu tässä sarjassa, hävisimme kaksi ensimmäistä ja lopulta saimme seitsemännen ottelun kotikentälle. Ansaitsimme tämän todella. Voitimme viidestä viimeisestä ottelusta neljä. Mikä uskomaton luonne tällä joukkueella oli, Grönborg kiitti.

Ensimmäisellä kaudella Grönborgin Tappara juhli mestaruutta, mutta jäi viime kevään pudotuspeleissä täysin Ilveksen kyydistä. Tälle kaudelle Grönborg sai avukseen ruotsalaiset apuvalmentajat Anders Karlssonin ja Peter Popovicin.

Tappara ei hötkyillyt viime kevään mahalaskun jälkeen, vaan jatkoi seurapomo Mikko Leinosen aikanaan nimeämää "Tappara 2.0" -projektia tarjoten päävalmentajalle entistä sopivampia työkaluja. Koko organisaation toiminnan tason Grönborg on saanut havaita nyt läheltä.

– Se on yksi syistä, miksi olen täällä, koska halusin oppia Tapparalta. Mikä loistava organisaatio ja ihmiset sen taustalla. Sille on syynsä, miksi tämä seura on menestynyt niin pitkään. Sain luonnollisesti paljon takataskuuni näiltä vuosilta ja toivottavasti pystyin itsekin antamaan jotain.

– Olen suomalaisen jääkiekon suuri ihailija. He halusivat minun tekevän joitakin muutoksia ja työntävän sekä organisaatiota että suomalaista jääkiekkoa tiettyjen asioiden osalta eteenpäin. Mikä loistava haaste, josta oli mahdotonta kieltäytyä.