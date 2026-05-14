Yksi tärkeä turvallisuustoimi unohtuu mökkiläisiltä helposti. Myöskään vuokrakohteissa siitä ei saisi lipsua.
Nuohousalan keskusliitto muistuttaa vapaa-ajan asuntojen omistajia ja vuokramökkien tarjoajia tulisijojen ja savuhormien säännöllisen nuohouksen tärkeydestä.
Nuohouksen avulla ehkäistään nokipalojen ja häkäonnettomuuksien riskiä.
Pelastuslain mukaan vakituisessa käytössä olevat tulisijat tulee nuohota vähintään vuosittain ja vapaa-ajan asuntojen tulisijat vähintään kolmen vuoden välein.
Nuohousalan keskusliiton mukaan nuohousvelvoite ei ole enää kuitenkaan sidoksissa rakennuksen käyttötarkoitukseen, vaan asumisen määrään. Mikäli vapaa-ajan asuntoa ja sen tulisijoja käyttää tavallista enemmän, nuohooja pitää kutsua paikalle vuosittain.
Vuokramökeissä vastuu turvallisuudesta korostuu.
– Omistajan tulee varmistaa, että tulisijat ovat kunnossa ja turvallisia kaikille käyttäjille. Vuokramökkien nuohousmääräväli on vuosi, Nuohousalan keskusliiton toimitusjohtaja Hannu Murtokare kertoo tiedotteessa.