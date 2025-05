Joe Bidenilla aggressiivinen eturauhassyöpä: Näin miesten yleisin syöpä oireilee

Yhdysvaltain entisellä presidentillä Joe Bidenilla on todettu eturauhassyöpä. Lue, millaisesta taudista on kyse.

Yhdysvaltain edellisellä presidentillä Joe Bidenilla on todettu aggressiivinen eturauhassyöpä. Bidenin kanslia kertoi sunnuntaina, että syöpä on tehnyt etäpesäkkeitä luuhun.

Bidenin kanslian mukaan entinen presidentti oli saanut syöpädiagnoosin sen jälkeen, kun hänellä oli ilmennyt virtsaamisoireita ja häneltä oli löydetty eturauhasesta kyhmy.

Miten eturauhassyöpä oireilee?

Eturauhassyöpää esiintyy pääasiassa yli 70-vuotiailla miehillä. Syöpä yleistyy 55 ikävuoden jälkeen, ja on alle 40-vuotiailla hyvin harvinainen. Syövän riskiä lisäävät runsas rasvan käyttö, lihavuus ja tupakointi.

Eturauhassyöpä on suomalaismiesten yleisin syöpä. Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan, että eturauhassyöpään sairastuu vuosittain yli 5 000 miestä.

Eturauhassyöpä on usein pitkäänkin oireeton. Kun oireita sitten ilmaantuu, ne ovat samanlaisia kuin eturauhasen hyvälaatuisessa liikakasvussa. Virtsaamisessa tapahtuviin muutoksiin kannattaa kiinnittää huomiota: virtsasuihku voi olla heikko tai katkonainen, virtsaustarve voi olla etenkin öisin tihentynyt, virtsassa voi olla verta tai virtsaamiseen liittyy aloitusvaikeuksia tai kipuakin.

Levinneen ja etäpesäkkeisen eturauhassyövän yleinen oire on kipu alaselässä. Eturauhassyöpä hakeutuu ensisijaisesti luustoon levitessään.

Taloustutkimuksen Suomi hoitaa 2021 -tutkimukseen vastanneista eturauhassyöpää sairastavista 34 prosenttia odotti oireidensa alettua yli kolme kuukautta ennen hakeutumistaan lääkärin vastaanotolle.

Tutkimuksessa havaittiin, että eturauhassyöpä löytyi käytännössä yhtä usein sattumalta kuin oireiden takia hoitoon hakeutumisen perusteellakin. Yli puolet niistä vastaajista, jotka hakeutuivat terveydenhuollon pariin vuoden tai ylikin oireiden havaitsemisesta, kertoivat syyn hoitoon hakeutumisen viivästymiselle sen, ettei oireita oltu koettu tarpeeksi merkityksellisiksi.

Miten eturauhassyöpä todetaan?

Eturauhassyövän mahdollisuutta tutkitaan selvittämällä PSA-arvo verikokeella sekä perusteellisesti tunnustelemalla. PSA-arvojen nousu viittaa korkeampaan eturauhassyövän riskiin, mutta ei yksinään kerro, onko syöpää vai ei. Jos lääkäri havaitsee jotain normaalista poikkeavaa tai PSA-arvot aiheuttavat syytä huoleen, voidaan tehdä magneettikuvaus.

Kaikki syövästä -sivustolla kerrotaan, että eturauhassyöpä luokitellaan ärhäkkyytensä mukaan Gleason-pisteiden avulla. Gleason-pisteet syntyvät kahdesta eri kohdasta tehdystä arviosta, joista kummastakin patologi antaa pisteitä 1–5, joten luokituksen yhteispistemäärä voi olla 2–10. Presidentti Bidenin syöpä on aggressiivista muotoa ja Gleasonin asteikolla 9.

Eturauhassyövän hoito määräytyy syövän ärhäkkyyden, levinneisyyden sekä esimerkiksi potilaan iän perusteella. Mikäli arvellaan, että syöpä etenee hitaasti eikä ehdi aiheuttaa sairastuneelle oireita hänen elinaikanaan, hoito voi olla vain aktiivinen seuranta. Mikäli hoito on aiheellinen, hoitomuoto on joko eturauhasen poistoleikkaus tai sädehoito.

Eturauhassyövästä selviytymisen ennuste on hyvä. Syövän sairastaneista 94 prosenttia on elossa viiden vuoden päästä. Levinneen, etäpesäkkeitä lähettäneen syövän ennuste on heikompi kuin erilaistuneen, paikallisen kasvaimen, johon sairastuvien eturauhassyöpäkuolemat ovat harvinaisempia.

Syöpä voi uusiutua hoitojen jälkeen, joskus vuosienkin kuluttua. Uusiutuminen on sitä todennäköisempää, mitä korkeamman riskin syöpä on kyseessä.

Lähteet: Kaikki syövästä, Suomi hoitaa 2021