Sisällöt Tomi Einonen Vastaava päätoimittaja Ilkka Ahtiainen Uutispäätoimittaja Mona Haapsaari Toimituspäällikkö Teemu Niikko Toimituspäällikkö, urheilu Liiketoiminta Iina Eloranta VP, Channels and Digital Consumption SuomiAreena Jeremias Kontio Vastaava tuottaja Savuttomilla yhä enemmän Suomen tappavinta syöpää – keuhkosyöpä havaitaan usein liian myöhään 10:56 Katso koko keskustelu: Savuttomien keuhkosyövät yleistyvät – pitäisikö tautia seuloa? Haastattelussa Kymenlaakson keskussairaalan keuhkosairauksien ylilääkäri Ville Koistinen. Julkaistu 37 minuuttia sitten Keuhkosyöpä löytyy usein vasta, kun se on levinnyt muihin elimiin. Seulonnoilla halutaan kuolleisuus laskuun. Suomessa todetaan vuosittain lähes 3 000 keuhkosyöpää. Kun perinteisesti sairautta on pidetty iäkkäiden tupakoitsijoiden syöpänä, ovat nuorten tupakoimattomien keuhkosyövät olleet kasvussa 1990-luvulta saakka. Jo noin kymmenen prosenttia todetuista keuhkosyövistä löytyy tupakoimattomilta. Kasvua on tapahtunut vuodesta 1990 tähän päivään noin 8–15 prosenttia. – Nämä taudit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin tupakoivien, mutta aivan varmaa ja selvää tietoa siitä, minkä takia tupakoimattomien keuhkosyövät ovat lisääntyneet, ei ole, kertoi keuhkosairauksien ylilääkäri Ville Koistinen Huomenta Suomessa. Elli Knuutila oli vain 28-vuotias , kun hän sairastui keuhkosyöpään. . Kumpikaan heistä ei ollut koskaan tupakoinut ja molemmat saivat diagnoosinsa sattumalöydöksinä. – Auto luisui penkkaan. Minut vietiin ambulanssilla päivystykseen. Kuvauksen jälkeen tajusin heti, että lääkärin ruuduilla oli kuva keuhkoistani, ja ne olivat täynnä kaikkea, mitä ei olisi pitänyt olla, Marika kertoo päivästä, jolloin sai diagnoosin. Yllä olevalla videolla keuhkosairauksien ylilääkäri Ville Koistinen kertoo muun muassa kaksi mahdollista syytä tupakoimattomien keuhkosyöpätapausten nousuun. Lääkkeillä lisäaikaa, mutta ei parannusta Ellillä keuhkosyöpädiagnoosista tulee kuluneeksi jo kolmetoista vuotta. Marika on elänyt sairauden kanssa lähes neljän vuoden ajan. Lisävuosisista on kiittäminen täsmälääkettä. Se tehoaa suoraan poikkeavaan proteiiniin syöpäsolun pinnalla hidastaen syövän etenemistä. – Valitettavasti niillä ei saada vielä paranemista aikaiseksi. Jossain kohtaa syöpä muuttuu vastustuskykyiseksi tälle lääkkeelle, Koistinen kertoo. Marika ja Elli kertovat uudessa MTV Katsomon Kuoleman rajoilla -dokumentissa, millaista elämä on, kun kuolemasta tulee osa arkea. – Joka kerta jännittää mennä kontrolleihin. Minulla on aina sellainen tunne, että menen sinne pyytämään lääkäriltä lisää elinaikaa, Marika kertoo dokumentissa. Asian ytimessä.doc: Kuoleman rajoilla Elli Knuutila oli vain 28-vuotias, kun hän sairastui keuhkosyöpään. Marika Kojon syöpä löytyi sattumalta auto-onnettomuuden seurauksena. Täsmälääke on hävittänyt syövän keuhkoista lähes olemattomiin, mutta lääkkeellä on aikaraja. Kun se ei enää tehoa, syöpä tulee takaisin. Miten elämä muuttuu, kun kuolemasta tulee uusi kumppani? 23:45 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla. Seulonnoilla korkea kuolleisuus kuriin? Suomessa keuhkosyöpä on tappavin syöpäsairaus. Yksi kuolleisuustilastoja kasvattava tekijä ovat liian myöhäiset diagnoosit. Sairaus löytyy usein vasta, kun syöpä on levinnyt jo muihin elimiin, sillä keuhkoissa ei ole tuntoaistia. Siksi potilasjärjestöt ja Suomen Keuhkosyöpäjärjestö Pulmones peräänkuuluttaa niin tupakoivien kuin tupakoimattomien keuhkosyöpäseulontoja. Koistisen mukaan länsimaalainen tutkimusaineisto osoittaakin, että erityisesti suuren riskin iäkkäämmässä väestössä on seulonnoilla saavutettu keuhkosyöpään kuolleisuuden vähenemistä. – Suurella riskillä tarkoitan, että taustalla on ollut runsasta tupakointia. Tupakoimattomien keuhkosyöpäseulonnoista puolestaan ei ole juurikaan länsimaista tutkimusta tehty. Kuitenkin Aasiassa, esimerkiksi Japanissa ja Koreassa, keuhkosyöpää löytyi suelonnoilla runsaasti tupakoimattomasta väestöstä. – Eräässä japanilaisessa tutkimuksessa havaittiin, että 50 prosenttia keuhkosyövistä löydettiin tupakoimattomilta, Koistinen kertoi Huomenta Suomessa. Tulokset eivät kuitenkaan yksiselitteisesti puolla tupakoimattomien keuhkosyöpäseulontojen aloittamista. – Näissä seulonnoissa löydetään hyvin kilttejä, rauhallisesti käyttäytyviä pieniä tauteja, jotka eivät välttämättä vaikuttaisi milloinkaan potilaan kokonaiselinaikaan. – Puhutaan ylidiagnostiikan mahdollisuudesta tupakoimattomien keuhkosyöpäseulonnoissa. On punnittava monelta kantilta, mitä seulonnan suhteen lähdetään tekemään, Koistinen summaa. Katso myös: Millaisia oireita keuhkosyöpä aiheuttaa? 1:46 Dosentti, syöpätautien erikoislääkäri Petri Bono kertoi SuomiAreenan paneelikeskustelussa, minkälainen tauti keuhkosyöpä on ja miksi sen varhainen toteaminen on tärkeää.