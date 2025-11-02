Keuhkosyöpä löytyy usein vasta, kun se on levinnyt muihin elimiin. Seulonnoilla halutaan kuolleisuus laskuun.

Suomessa todetaan vuosittain lähes 3 000 keuhkosyöpää.

Kun perinteisesti sairautta on pidetty iäkkäiden tupakoitsijoiden syöpänä, ovat nuorten tupakoimattomien keuhkosyövät olleet kasvussa 1990-luvulta saakka.

Jo noin kymmenen prosenttia todetuista keuhkosyövistä löytyy tupakoimattomilta. Kasvua on tapahtunut vuodesta 1990 tähän päivään noin 8–15 prosenttia.

– Nämä taudit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia kuin tupakoivien, mutta aivan varmaa ja selvää tietoa siitä, minkä takia tupakoimattomien keuhkosyövät ovat lisääntyneet, ei ole, kertoi keuhkosairauksien ylilääkäri Ville Koistinen Huomenta Suomessa.