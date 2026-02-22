Autoilija pakeni paikalta.
Autoilija osui suojatietä ylittänneeseen kolmipyöräisen sähkömopon kuljettajaan lauantaina kello noin kello 15.25 Siilinjärvellä.
Tarkempi onnettomuuspaikka oli Kasurilantien ja Risuharjuntien risteyksessä.
Paikalle hälytetty poliisipartio alkoi selvittämään tapausta ja sai selville, että sähkömopoon törmännyt auto oli tullut Risuharjuntien suunnasta ja osunut sähkömopon etuosaan.
Sähkömopon kuljettaja selvisi ilman vammoja, mutta sähkömopoon tuli vauriota etuosaan.
Poliisin mukaan auto oli punainen ja ilmeisesti farmarimallinen.
– Auto oli kääntynyt Kasurilantielle Kasurilan suuntaan, pysähtynyt hetkeksi tien toisella puolella olevalle linja-autopysäkille, kuljettajan nousematta autosta ja tuon jälkeen poistunut paikalta, poliisin tiedotteessa kerrotaan.
Kuljettaja oli poliisin mahdollisesti 40– 50-vuotias mies.
Poliisi pyytää kyseisen punaisen auton kuljettajaa ilmoittautumaan poliisille. Poliisi pyytää myös vihjeitä, jos tiedät asiasta jotain, jolla auton kuljettaja voitaisiin selvittää ja tavoittaa.
Autoilijan ilmoittautumisen ja asiasta tietävien vihjeet pyydetään Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjesähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.