Itä-Suomen poliisi kaipaa havaintoja murtautumisesta Lieksassa.
Poliisi pyytää havaintoja Lieksan keskustassa tapahtuneesta murrosta.
Liikkeeseen murtauduttiin varhain torstaiaamuna hieman kello kolmen jälkeen. Liike sijaitsee osoitteessa Pielisentie 45.
– Liikkeeseen murtauduttu rikkomalla ulko-oven lasit ja tunkeuduttu sisään, poliisi kertoo tiedotteessaan.
Poliisin mukaan liikkeestä anastettiin useita puhelimia.
Tekijän tuntomerkit: pituus noin 175-190 senttimetriä, rotevahko, päällä takki, joka auki, takin alla paita, jossa muumipapan kuva, paidan huppu päässä, aurinkolasit, ei partaa.
Mahdollisia havaintoja edellä mainittuun asiaan liittyen pyydetään ilmoittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi, vihjepuhelimeen p. 0295 415 232 tai poliisipäivystykseen p. 0295 415 320.