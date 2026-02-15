Oululaismiehen kattokamera tallensi mielenkiintoisen tapahtuman Oulujoessa sunnuntain vastaisena yönä. Katso hetki yltä!

Oulun Energian sähköverkossa oli laaja sähkökatko sunnuntaina ennen viittä aamuyöllä, kertoo Kaleva. 24 000 asukasta koskettava sähkökatko vaikutti myös Oulujokeen.

– Vältä oleskelua Oulujoella! Oulun Energian Facebook-tilillä kirjoitetaan.

Yhtiön mukaan sähkökatkos aiheutti Merikosken voimalaitoksen yläpuolisen vedenpinnan nopean vaihtelun. Vettä jouduttiin Kalevan mukaan ohijuoksuttamaan patoluukkujen ohi voimalaitoksella.

– Tämä on säröttänyt ja mahdollisesti rikkonut jäitä, joten jäätilanne on nyt heikko ja arvaamaton, Oulun Energian tilillä kirjoitetaan.

Öisen vedenpinnan vaihtelun vaikutus tallentui paikallisen Marko Sarasmon kameraan, jonka hän asensi viime syksynä talonyhtiönsä katolle. Videolta voi nähdä, kuinka jättimäinen kiinteä jäälautta halkeilee ja liikkuu voimakkaasti aamuyöllä.

– Jos joku olisi pilkillä ollut, kiire olisi tullut, Sarasmo pohtii MTV Uutisille.

Onneksi tapahtuma sattui yöaikaan, eikä jäällä ollut ketään.

Jään voimasta kertoo myös se, että virtauksen mukana liikkuvat lohkareet hajottivat jopa paikallisen talviuintipaikan laiturin portaat, kertoo Kaleva.

Katso video yltä!

