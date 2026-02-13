Poliisi pyytää Espoon pahoinpitelyn uhria, vanhempaa naista, ottamaan yhteyttä.
Pakettia kantanut vanhempi nainen joutui hyökkäyksen kohteeksi Espoon Friisinmäenaukiolla 28. tammikuuta aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä ja pyytää paikalta juosten poistunutta uhria olemaan yhteydessä, sillä naisen saamat vammat eivät ole tiedossa.
Poliisitiedotteen mukaan myös epäilty pahoinpitelijä on nainen, joka tarttui ensin uhrin sylissä olleeseen pakettiin, sitten sitä kantaneeseen vanhempaan naiseen. Pakettia kantaneelta naiselta yritettiin repiä myös silmä- tai suojalaseja pois päästä.
Poliisi sai epäillyn pahoinpitelijän kiinni tapahtumapaikalta.
Poliisi pyytää, että uhri ottaisi asian selvittämiseksi yhteyttä vihjenumeroon 0295 438 488 (ympärivuorokautinen puhelinvastaaja) tai sähköpostiin (vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi).