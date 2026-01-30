Rolling Stonen lähteen mukaan suurin osa Melania-dokumentin tekijöistä ei halua tulla yhdistetyksi teokseen.

Yhdysvaltain ensimmäisestä naisesta Melania Trumpista julkaistiin dokumentti perjantaina 30. tammikuuta. Dokumentissa seurataan Melaniaa 20 päivän ajan ennen hänen puolisonsa, Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vuoden 2025 virkaanastujaisia.

Yksi dokumentin parissa työskennellyt, nimettömänä pysyttelevä henkilö väittää Rolling Stone -lehden haastattelussa, että noin kaksi kolmasosaa dokumentin työryhmän jäsenistä on toivonut, ettei heidän nimiään mainittaisi dokumentin lopputeksteissä.

Toinen, dokumentissa nimellä mainittu henkilö kertoo Rolling Stonelle toivovansa nyt, Trumpin toisen presidenttikauden ensimmäisen vuoden jälkeen, ettei hänen nimeään olisi laitettu dokumenttiin.

– Olen nyt paljon huolestuneempi kuin vuosi sitten, hän sanoo.

