Presidentin kanslian mukaan Innes-Stubbilla on muuta päällekkäistä ohjelmaa.
Presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb ei osallistu maaliskuussa valtionjohtajien puolisoille järjestettävään kokoukseen, jota emännöi Yhdysvaltain presidentin puoliso Melania Trump.
Tasavallan presidentin kanslia kertoo asiasta STT:lle.
Presidentin kanslian mukaan Innes-Stubb oli saanut kutsun maaliskuussa pidettävään kokoukseen lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Innes-Stubb on nyt vastannut kutsuun.
Päällekkäisestä ohjelmasta johtuen Innes-Stubbin ei ole mahdollista osallistua kokoukseen, presidentin kanslia kertoo.