Donald Trump heitti lähteiden mukaan kuningatar Camillalle sopimattoman kysymyksen Meghanista valtiovierailun aikana-
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen puolisonsa Melania Trump olivat syyskuussa Isossa-Britanniassa paripäiväisellä valtiovierailulla, jolloin presidenttiparia isännöi ja emännöi brittikuninkaallinen perhe.
Trumpista tuli historian ensimmäinen Yhdysvaltojen presidentti, joka on kutsuttu kahdesti valtiovierailulle Isoon-Britanniaan: ensimmäistä kertaa Trumpit vierailivat saarivaltiossa vuonna 2019 kuningatar Elisabetin vieraina.
Kuningas Charles ja kuningatar Camilla tapasivat presidenttiparin vierailun alkuun Windsorin linnassa.
Lähteet kertovat, että vierailun aikana Donald Trump olisi kysynyt kuningatar Camillalta tahdittoman kysymyksen liittyen prinssi Harryn puolisoon herttuatar Meghaniin, kertoo Independent.
– Joten, mitä juoruja Meghanista on sitten? Mitä sillä saralla tapahtuu, Trump oli lähteiden mukaan kysäissyt Camillalta.
Kuningatar oli kuitenkin väistänyt aiheen ja oli lähteiden mukaan onnistunut olemaan vastaamatta kysymykseen.
Trump on ilmaissut aiemmin, ettei hän liiemmin välitä tai pidä Meghanista, joka aikanaan on puolestaan kertonut julkisesti olevansa voimakkaasti Trumpia sekä tämän edustamaa politiikkaa vastaan.
Yhdysvaltojen Kaliforniassa nykyään asuvat Harry ja Meghan ovat brittikuninkaallisille hyvin arka aihe. Pariskunnan välit Harryn kuninkaallisiin sukulaisiin ovat hankalat, johtuen muun muassa heidän useista julkisista avautumisistaan liittyen kuninkaalliseen perheeseen.