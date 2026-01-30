Yhdysvaltain ensimmäisestä naisesta Melania Trumpista julkaistaan dokumentti tänään 30. tammikuuta.
104-minuuttinen elokuva saapuu teattereihin maailmanlaajuisesti. Amazon julkaisee Melania Trumpista myös dokumenttisarjan tulevina kuukausina.
Elokuvan traileri julkaistiin keskiviikkona 17. joulukuuta.
Sen mukaan elokuvassa tullaan seuraamaan Melania Trumpin matkaa Yhdysvaltain ensimmäiseksi naiseksi.
Tarkemmin ottaen dokumentissa seurataan häntä 20 päivän ajan ennen Donald Trumpin vuoden 2025 presidentin virkaanastujaisia.