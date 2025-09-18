Jimmy Kimmelin ohjelman hyllyttäminen nosti esiin yhä voimakkaamman huolen sananvapauden tilasta Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltalaisen Jimmy Kimmel Live! -ohjelman hyllyttämisilmoitus on saanut aikaan raivoa sekä herättänyt huolta.

Ohjelman hyllyttämisestä ilmoitettiin keskiviikkoiltana 17. syyskuuta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain telehallintoviraston (FCC) puheenjohtaja Brendan Carr oli kritisoinut talk show –juontaja Jimmy Kimmelin puheita presidentti Donald Trumpista sekä Charlie Kirkistä ohjelmassaan aiemmin tällä viikolla.

Carr ilmaisi oikeistolaisen Benny Johnsonin podcastissa, että Kimmelin ohjelmaa esittävä ABC olisi vaarassa menettää lupansa.

Aiemmin tänä vuonna CBS-kanava ilmoitti juontaja Stephen Colbertin ohjelman perumisesta, jota on esitetty vuodesta 2015 lähtien. Sekä Colbert että Kimmel ovat olleet Trumpin ja hänen hallintonsa äänekkäitä kriitikkoja.

Suosittujen ohjelmien hyllyttämiset ovat herättäneet raivon sekä laajan huolen Yhdysvalloissa poliitikkojen kesken.

Esimerkiksi Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kuvailee The Guardianin mukaan ohjelmien hyllyttämistä sekä potkujen jakamista presidentin kriitikoille “koordinoiduksi” ja “vaaralliseksi”. Newsomin mukaan republikaanipuolue “ei usko sananvapauteen”.

– He sensuroivat teitä reaaliajassa.

Demokraattisen puolueen senaatin vähemmistöjohtajan Chuck Schumerin mukaan kaikkien poliittisen kentän toimijoiden "tulisi puhua avoimesti, jotta Jimmy Kimmelin kohtalo ei toistuisi".

Schumerin kollega Chris Murphy arvelee, että Valkoinen Talo voi aloittaa Charlie Kirkin murhan varjolla “kampanjan” joka pyrkii hiljentämään Trumpin kriitikot sekä poliittiset vastustajat.

Myös monet tunnetut yhdysvaltalaiset kulttuuri- ja viihdealan ihmiset ovat osallistuneet keskusteluun Kimmelin ohjelman perumisesta. Muun muassa näyttelijä Ben Stiller totesi X:ään tekemässään julkaisussa, että Kimmelin show'n kohtalo "ei ole oikein".

Daily Show -ohjelman juontajana toiminut Michael Kosta puolestaan kuvaili Instagramin Tarinat-julkaisussaan keskiviikkona NBC:n mukaan kyseessä olevan "vakava hetki Amerikan historiassa".

– Televisioyhtiöiden on vastustettava tätä.

Koomikko Wanda Sykes julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa kertoi, että hänen oli tarkoitus olla vieraana Kimmelin ohjelmassa keskiviikkoiltana. Tieto ohjelman hyllyttämisestä tuli juuri ennen jakson nauhoitusta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Hän (Trump) ei päättänyt sotaa Ukrainassa tai ratkaissut Gazan tilannetta ensimmäisen viikkonsa aikana. Mutta hän päätti sananvapauden ensimmäisen vuotensa aikana, Sykes toteaa videollaan.

Kirjailijoita sekä näyttelijöitä edustavat ammattiliitot ovat tuominneet ohjelman hyllyttämisen ja kuvailleet sen olevan hyökkäys sananvapautta kohtaan.

Koomikko-näyttelijä Marc Maron kehottaa myös Instagram-tilillään sananvapauden puolustajia ottamaan kantaa ja protestoimaan Kimmelin ohjelman peruuttamista.

– Tämä on ratkaiseva hetki, tältä autoritarismi näyttää tässä maassa, se on tapahtumassa.

Foundation for Individual Rights and Expression julkaisi kannanoton, jossa se toteaa FCC:n puheenjohtajan Brendan Carrin väärinkäyttäneen asemaansa ja vedonneen väärin yleisen edun periaatteeseen.

– Hallitus painosti ABC:tä – ja ABC taipui.

Maanantaina 15. syyskuuta Kimmel kommentoi ohjelmassaan oikeistoaktivisti Charlie Kirkin kuolemaan johtanutta ampumista.

– Maga-porukka yrittää epätoivoisesti luonnehtia tätä Charlie Kirkin murhannutta poikaa miksi tahansa muuksi kuin yhdeksi heistä ja tekee kaikkensa saadakseen siitä poliittisia pisteitä, Kimmel sanoi.

Puheiden perään ohjelmassa näytettiin ote haastattelusta, jossa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpilta kysyttiin kuinka Kirkin kuolema on vaikuttanut häneen henkilökohtaisella tasolla.

Kysymykseen vastaamisen sijaan Trump alkoi puhua uudesta tanssisalista, jota ollaan paraikaa remontoimassa Valkoisessa talossa.

– Se on jotain, mitä he ovat yrittäneet saada tehdyksi noin 150 vuoden ajan, mutta se tulee olemaan kaunotar, Trump kuvaili tulevaa tanssisalia.

Osion jälkeen Kimmel totesi, ettei kyseessä ole "aikuisen tapa surra ystävänsä murhaa", vaan pikemminkin tapa, jolla "nelivuotias surisi kultakalansa kuolemaa"

Kirkin murhasta syytetään 22-vuotiasta Tyler Robinsonia. Syyttäjien mukaan Robinson olisi kirjoittanut ennen epäillyn teon toteuttamista yksityisiä viestejä Kirkin "vihasta", mutta viranomaiset eivät The New York Timesin mukaan ole tarkentaneet, mitkä Kirkin näkemyksistä Robinson koki vihamielisiksi.

Charlie Kirk tuli tunnetuksi oikeistoaktivistina, joka perusti vuonna 2012 Turning Point USA -nimisen opiskelijajärjestön, jonka tavoitteena on levittää konservatiivisia aatteita liberaalisti suuntautuneissa yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa.

Hän oli konservatiivinen kristitty, joka vastusti voimakkaasti aborttia ja puolusti aseita. Kirk sanoi aikanaan muun muassa, että aseväkivallan uhrit ovat valitettavia, mutta välttämättömiä, jotta perustuslain toinen lisäys (oikeus kantaa asetta) voidaan säilyttää.

Kirk oli tunnetusti Donald Trumpin suosiossa ja läheinen tämän perheen kanssa. Kirkin tiedetään vaikuttaneen paljon Trumpia äänestäneiden nuorten äänestysaktiivisuuteen vuoden 2024 vaaleissa.

Trump kommentoi Kimmelin ohjelman hyllyttämistä valtiovierailultaan Isosta-Britanniasta käsin Truth Social -tilillään, kuvaillen sen olevan "hienoja uutisia Amerikalle".

– Onnittelut ABC:lle, että heillä oli viimein rohkeutta tehdä se, mikä oli tehtävä. Kimmelillä ei ole lainkaan lahjoja, Trump kirjoitti.