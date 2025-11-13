Juuri nyt Avaa

Vuosien 2011 ja 2019 välille sijoittuvista dokumenteista uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaislehdet Washington Post ja New York Times sekä brittilehti Financial Times .

Sähköposti on yksi yli 20 000 sivusta Epsteinin lähettämiä sähköposteja ja muita viestejä, jotka Yhdysvaltojen edustajainhuoneen valvontakomitea julkaisi keskiviikkona.

Epstein lähetti sähköpostin itselleen helmikuun 1. päivänä vuonna 2019, muutamia kuukausia ennen kuin hänen pidätettiin seksikauppasyytteiden vuoksi. Epstein teki itsemurhan vankilassa elokuussa 2019.

– Trump tiesi siitä. Hän tuli asuntooni monta kertoo sinä aikana, Epstein kirjoitti itselleen lähettämässään sähköpostissa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tiesi alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kirjoitti vankilassa kuollut sijoittaja ja tuomittu seksuaalirikollinen Jeffrey Epstein muutamia kuukausia ennen kuolemaansa.

Trump ei julkaistujen asiakirjojen perusteella itse osallistunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Jeffrey Epsteinin ja Donald Trumpin patsas ilmestyi Valkoisen talon eteen syksyllä.

– Hän (Trump) ei koskaan saanut hierontaa, Epstein jatkoi.