Trump ei julkaistujen asiakirjojen perusteella itse osallistunut seksuaaliseen hyväksikäyttöön.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tiesi alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kirjoitti vankilassa kuollut sijoittaja ja tuomittu seksuaalirikollinen Jeffrey Epstein muutamia kuukausia ennen kuolemaansa.
– Trump tiesi siitä. Hän tuli asuntooni monta kertoo sinä aikana, Epstein kirjoitti itselleen lähettämässään sähköpostissa.
Epstein lähetti sähköpostin itselleen helmikuun 1. päivänä vuonna 2019, muutamia kuukausia ennen kuin hänen pidätettiin seksikauppasyytteiden vuoksi. Epstein teki itsemurhan vankilassa elokuussa 2019.
Sähköposti on yksi yli 20 000 sivusta Epsteinin lähettämiä sähköposteja ja muita viestejä, jotka Yhdysvaltojen edustajainhuoneen valvontakomitea julkaisi keskiviikkona.
– Hän (Trump) ei koskaan saanut hierontaa, Epstein jatkoi.
Tämän on tulkittu tarkoittavan sitä, että vaikka Trump tiesi alaikäisten hyväksikäytöstä, ei hän itse osallistunut siihen.
Epstein myös kuvaili Trumpia "koiraksi, joka ei haukkunut".
– Totta kai (Trump) tiesi tytöistä, Epstein kirjoitti sähköpostitse kirjailija Michael Wolffille.
Julkaistuissa dokumenteissa ei New York Timesin mukaan vaikuta olevan viestejä Trumpilta tai hänen edustajiltaan.
Trump on myöntänyt olleensa pitkään ystävä Epsteinin kanssa.Credit: MediaPunch Inc / Alamy Stock Photo
Tunteja Trumpin kanssa
Yhdessä sähköpostissa Epstein kirjoittaa seksuaalisen hyväksikäytön uhrista, jonka nimi on poistettu dokumenteista.
Washington Postin mukaan tuo uhri on itsemurhan tehnyt Virginia Giuffre, jonka kuoleman jälkeen julkaistu kirja kertoo hänen kokemuksistaan.
– (Uhri) vietti tunteja talossani hänen (Trumpin) kanssaan, Epstein puolestaan kirjoitti vuonna 2011.
Giuffren kirjan mukaan hän tapasi Trumpin kerran, eikä tämä "olisi voinut olla ystävällisempi".
Trump oli pyytänyt Epsteinin rikoskumppania Ghislaine Maxwellia "lopettamaan", mutta se, mikä tarkalleen ottaen olisi pitänyt lopettaa, ei sähköpostista Washington Postin mukaan varmuudella selviä.
Entinen prinssi Andew Mountbatten-Windsor ja paljastuskirjan kirjoittanut Virginia Giuffre.AFP / Lehtikuva
Epstein: Pystyn kaatamaan Trumpin
New York Timesin tulkinta on, että Epstein pyrki luomaan itsestään kuvan yhdenlaisena Trump-tietäjänä, joka "pystyy kaatamaan hänet".
Viestit vihjaavat, että Epsteinilla tai hänen neuvonantajillaan oli arkaluontoisia tietoja Trumpin kiinteistöistä ja kaupoista. Jotkut viestit antavat ymmärtää, että Epstein tiesi Trumpin henkilökohtaisesta käytöksestä enemmän kuin presidentti on myöntänyt, New York Times kirjoittaa.
Asiakirjojen perusteella monet vaikutusvaltaiset henkilöt ovat yrittäneet lypsää Epsteiniltä tietoja Trumpista.
Trump on pitkään väittänyt, ettei hän tiennyt Epsteinin alaikäisiin kohdistuneista prostituutiosyytöksistä ennen kuin Epstein tuomittiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista vuonna 2008.
Trump on viime vuosina pyrkinyt vähättelemään yhteyksiään Epsteiniin, joskin on myöntänyt heidän olleen ystäviä useita vuosia.
Presidentti on väittänyt, että hänen ja Epsteinin välit heikentyivät kiinteistökauppojen vuoksi ja koska Epstein palkkasi väkeä Trumpin kartanolta.
Presidentin mukaan Epstein-asia on jälleen esillä, koska demokraatti-puolue yrittää sen avulla peitellä, miten huonosti he ovat hoitaneet liittovaltion sulkuajan. Yhdysvalloissa päästiin varhain torstaiaamuna sopuun liittovaltion sulun päättämisestä.