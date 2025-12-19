Yhdysvaltain oikeusministeriö on alkanut julkaista Jeffrey Epsteiniin liittyvää materiaalia.

Yhdysvaltain oikeusministeriö on alkanut julkaista seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvää materiaalia, kertovat useat yhdysvaltalaismediat ja uutistoimisto AFP.

Oikeusministeriö julkaisi verkkosivuillaan tietokannan, josta edesmenneeseen Epsteiniin liittyviä materiaaleja voi hakea. Sivuston mukaan tietokantaa täydennetään, jos lisää julkaistavia asiakirjoja löydetään.

Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan ensimmäisellä materiaalien katsauksella vaikuttaa siltä, että niistä on salattu osia.

Marraskuisen lain mukaan liittovaltion on julkaistava kopiot kaikista Epsteiniin liittyvistä ei-salaisista asiakirjoista, dokumenteista, viestinvaihdosta ja tutkintamateriaaleista, jotka ovat haettavissa ja ladattavissa ja jotka ovat oikeusministeriön ja FBI:n hallussa.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki materiaali Epsteinistä julkaistaisiin. Laissa on määritelty viisi kategoriaa, joiden perusteella materiaalia voi jättää julkaisematta. Niitä ovat esimerkiksi uhreihin liittyvä tunnistettava tieto sekä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaava materiaali.

