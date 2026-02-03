Iranin presidentti on ohjeistanut maan ulkoministeriä aloittamaan neuvottelut sillä ehdolla, että olosuhteet ovat oikeat ja tasapuoliset eikä Irania uhata tai siltä vaadita kohtuuttomia.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian vahvisti tiistaina määränneensä Iranin ulkoministerin aloittamaan uudet ydinneuvottelut Yhdysvaltojen kanssa.

Yhdysvallat on lähettänyt Lähi-itään suuren laivaston sen jälkeen, kun Iranin johto tukahdutti väkivalloin laajat mielenosoitukset. Hallituksenvastaisissa mielenosoituksissa on kuollut useita tuhansia ihmisiä.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut "pahojen asioiden tapahtuvan", jos ydinsopimusta ei synny.

Iran on sanonut joukkojensa olevan täydessä valmiustilassa, ja se on uhannut iskeä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä, jos tämä tekee hyökkäyksiä Iraniin.

Iranin ylin johtaja, ajatollah Ali Khamenei on varoittanut laajan alueellisen sodan mahdollisuudesta, jos Yhdysvallat hyökkäisi Iraniin.

Maanantaina Reuters ja Axios uutisoivat lähteisiinsä pohjaten, että Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin ja Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin tapaamista on suunnilteltu perjantaille Turkin Istanbuliin.

Yhdysvaltalaismedia Axiosin lähteet kertoivat tiistaina, että Iran haluaa siirtää kaavaillun tapaamisen Turkin sijasta Omaniin.

Lisäksi Iran haluaa, että neuvottelut ovat vain Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien väliset. Aiemmissa suunnitelmissa myös muiden Lähi-idän maiden edustajia olisi osallistunut tapaamiseen.

"Etusijalla Iranin kansalliset edut"

Pezeshkianin mukaan hän on ohjeistanut Araghchia aloittamaan neuvottelut sillä ehdolla, että olosuhteet ovat oikeat ja tasapuoliset eikä Irania uhata tai siltä vaadita kohtuuttomia.

Iran käy neuvotteluja ydinohjelmastaan siten, että sen omat kansalliset edut pidetään etusijalla, presidentti sanoi tiistaina X-palvelussa julkaisemassa viestissään.

Iranin ulkoministeri Araghchi sanoi viime viikolla Istanbulissa, ettei Iran neuvottele koskaan ohjus- ja puolustuskyvystään, mutta olisi valmis aloittamaan uudet neuvottelut ydinohjelmastaan, jos ne käydään tasavertaisesta lähtökohdasta.

Araghchin vierailun aikaan Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan kertoi, että Turkki on valmis toimimaan välittäjänä Iranin ja Yhdysvaltojen neuvotteluissa.

Yhdysvallat, muut länsimaat sekä Israel epäilevät Iranin tavoittelevan ydinasetta.

Iranin mukaan sen ydinohjelma olisi puhtaasti rauhanomainen, mutta maa on jatkanut uraanin rikastamista ja hankaloittanut kansainvälisiä valvontatoimia.