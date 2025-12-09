Norjan yleisradion NRK:n mukaan Nobel-voittajan olinpaikka on tällä hetkellä epävarma.

Norjan Nobel-instituutti perui yllättäen tiistaina tiedotustilaisuutensa.

Nobelin rauhanpalkinnon palkitsemistilaisuus on määrä pitää keskiviikkona. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters uutistoimisto NTB:n tietoihin pohjaten.

Vuoden 2025 rauhanpalkinto myönnettiin jo aiemmin syksyllä Venezuelan oppositiojohtajalle María Corina Machadolle.

Norjalaislehti VG:n mukaan tiedotustilaisuus oli alunperin tarkoitus pitää tiistaina paikallista aikaa kello 13, mutta sitten se peruutettiin kokonaan.

Lehden mukaan Nobel-instituutin tiedottaja Erik Aasheim sanoi NTB:lle, että ei ole varmaa, pidetäänkö tilaisuutta myöskään huomenna keskiviikkona.

Myös Nobel-voittajan Machadon oli määrä osallistua tiedotustilaisuuteen.

Aasheimillä ei ole lehden mukaan tietoa siitä milloin tai miten Machado saapuu Osloon vai saapuuko hän ollenkaan.

Norjan yleisradion NRK:n mukaan Machadon olinpaikka on tällä hetkellä epävarma.

Median haastattelema Oslon yliopiston professori Benedicte Bull kuitenkin sanoo, että mitään ei ole vahvistettu ja useat seikat viittaavat siihen, että hän on lähtenyt Venezuelasta ja on tällä hetkellä Euroopassa.

Bullin mukaan myös useat lähteet viittaavat siihen, että Machado on saanut apua Yhdysvalloista salakuljettaakseen itsensä Venezuelasta Puerto Ricon kautta Eurooppaan.

Hänellä ei ole NRK:n mukaan ollut passia tai oikeutta lentää vuosiin.