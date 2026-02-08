Iranilainen oikeusistuin on tuominnut Nobelin rauhanpalkinnon voittaneen Narges Mohammadin kuudeksi vuodeksi vankeuteen rikosten suunnittelusta ja salaliitosta, hänen asianajajansa kertoo.

Lisäksi Mohammadi sai puolentoista vuoden tuomion propagandan levittämisestä.

Iranin lainsäädännön mukaan vankeustuomioita kärsitään samanaikaisesti. Asianajaja Mostafa Nili toivoi, että Mohammadi voisi kärsiä tuomiotaan vapaalla jalalla terveysongelmiensa vuoksi.

Viimeisten 25 vuoden aikana Mohammadi, 53, on tuomittu vähän väliä vankeuteen, koska hän on kampanjoinut äänekkäästi kuolemanrangaistusta ja naisten pukeutumissääntöjä vastaan. Hän voitti Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2023.