Venezuelalainen Maria Corina Machado ei ollut uskoa korviaan kuullessaan saaneensa Nobelin rauhanpalkinnon.
Oppositiojohtaja tavoitettiin kotimaastaan puhelimitse keskellä yötä. Oslossa sijaitsevan Norjan Nobel-komitean sihteeri Kristian Berg Harpviken herkistyi itsekin kertoessaan Machadolle historialliset uutiset.
– Soitan kertoakseni, että muutaman minuutin kuluttua täällä Nobel-instituutissa julistetaan sinut Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi vuonna 2025.
Äskettäin 58 vuotta täyttänyt Machado ei voinut uskoa Harpvikenin sanoja todeksi.
– Hyvä luoja sentään. Minulla ei ole sanoja, hän sai vastattua.
Alkushokista toivuttuaan varsin nöyrällä Machadolla oli kuitenkin tärkeää asiaa.
– Toivon, että ymmärrät – tämä on liike, tämä on kokonaisen yhteiskunnan saavutus. Olen vain yksi henkilö muiden joukossa, en todellakaan ansaitse tätä.
Harpviken kiirehti korjaamaan merkittävän palkinnon saajaa.
– Mielestäni sekä liike että sinä ansaitsette tämän.
Katso yllä olevalta videolta, miten tunteikas puhelu eteni.