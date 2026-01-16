Norjan Nobel-komitea on ottanut periaatteellisen kannan tilanteeseen, jossa rauhanpalkinnon saaja antaa palkintonsa jollekulle toiselle.
Nobel-instituutin mukaan Nobelin rauhanpalkinto on erottamattomasti sidoksissa siihen henkilöön tai organisaatioon, jonka Norjan Nobel-komitea on nimennyt palkinnonsaajaksi.
Instituutti otti asiaan kantaa tänään perjantaina sen jälleen, kun Venezuelan oppositiojohtaja Maria Corina Machado oli luovuttanut viime vuonna saamansa rauhanpalkinnon Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille.
Machado antoi palkintonsa Trumpille vieraillessaan Valkoisessa talossa Suomen aikaa myöhään torstaina.
Trump hehkutti Truth Social -viestipalvelussaan Machadon päätöstä.
– Maria antoi minulle Nobelin rauhanpalkintonsa tekemästäni työstä. Mikä hieno osoitus keskinäisestä kunnioituksesta, Trump kirjoitti.
Lisäksi Trump luonnehti Machadoa upeaksi ja sanoi, että tämän tapaaminen oli suuri kunnia.
Machado sanoi pyrkineensä eleellään tunnustamaan Trumpin "ainutlaatuisen sitoutumisen" Venezuelan vapaustaisteluun.
Norjan Nobel-komitea on jo aiemmin sanonut, ettei palkintoja ole mahdollista siirtää toiselle.
Nobel-instituutti tarkensi tänään julkaisemassaan lausunnossa, että palkinnon saaja pysyy samana riippumatta siitä, mitä palkintorahoille, kunniakirjalle tai mitalille tapahtuu.
Instituutin mukaan palkintorahat, kunniakirja ja mitali ovat vain Nobel-palkinnon symboleita eikä niiden eteenpäin antaminen muuta sitä, kenelle palkinto on myönnetty.
Lausunnossaan instituutti sanoi myös, ettei se kommentoi yksittäisiä tapauksia.
Juttua täydennetty 16.1.2026 kello 20.21.