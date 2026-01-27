Red Bullin ajot Barcelonan epävirallisissa F1-testeissä katkesivat tiistai-iltapäivänä Isack Hadjarin ulosajoon.
Ensimmäiseen kauteensa Red Bullin emotallissa valmistautuva Hadjar pyörähti märältä radalta vauhdikkaasti soralle, mutta vältti osuman seiniin ja rengasvalleihin.
Asiasta kertoo muun muassa RacingNews365-sivusto, jolla on myös kuvamateriaalia yleisöltä suljetuissa testeissä tapahtuneesta tilanteesta.
Red Bullin auto piti kuitenkin hakea lava-auton kyydissä takaisin varikolle, joten Hadjarin ajot testeissä päättyivät ennenaikaisesti. Ranskalais-algerialainen kuljettaja testasi uutta autoaan ensimmäisen kerran maanantaina.
Ykköskuski Max Verstappen ehti ajaa tiistain aamusessiossa päivän kierroksensa. Verstappen jatkaa Red Bullin testiurakkaa myöhemmin tällä viikolla.