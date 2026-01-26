Naton pääsihteeri Mark Rutte vannotti eurooppalaisille, että Yhdysvaltojen suojeleva "ydinasesateenvarjo" on aina yllämme.

Naton pääsihteeri Mark Rutte avasi EU-parlamentissa maailmanpolitiikan viime aikojen melskeiden tuoreimpia kiemuroita. Rutten mukaan Yhdysvaltain irtautuminen puolustusliitosta ei ole missään näköpiirissä.

– (Venäjän presidentti Vladimir) Putin rakastaisi Natosta erilleen irrotetta Euroopan puolustusta, Rutte muistutti.

Rutten mukaan Yhdysvaltojen armeijalla tulee aina olemaan vahva rooli Euroopassa, ja maanosan yllä pysyy myös Yhdysvaltain suojeleva "ydinasesateenvarjo".

– Kuka tahansa, joka kuvittelee, että Eurooppa voisi puolustaa itseään ilman Yhdysvaltoja, voi jatkaa haaveiluaan.

Rutte halusi tällä kommentilla kenties vielä varmistaa, ettei Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubbin puolittainen lausunto jää elämään omaa elämäänsä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Stubb sanoi viime keskiviikkona Davosin talousfoorurimin keskustelutilaisuudessa, että Eurooppa kykenee puolustamaan itseään ilman Yhdysvaltain apua. Stubb kiisti tarkoittaneensa, mitä sanoi ja täsmensi torstaina Ylelle asiaa.

– Eilen esitettiin kysymys, pystyykö Eurooppa puolustamaan itseään. Vastaus on kyllä. Tarvitsemmeko siihen Yhdysvaltain tukea, kyllä ilman muuta. Toivottavasti mutkia ei vedetä liian suoriksi

Rutte toivoi EU-parlamentissa, että Ukrainan liittolaiset kaivavat lisää varastojaan. Ukrainan venäläisten ohjusten ja droonien sieppausaste on laskenut, koska Ukrainalla on vähemmän sieppausaluksia, Rutte sanoi.