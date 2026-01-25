Manchester United ja Arsenal tarjosivat jalkapallon Valioliigassa viihdyttävän jännitysnäytelmän. Toista kertaa Unitedin päävalmentajana toiminut Michael Carrick johdatti joukkonsa toisen kerran voittoon, tällä kertaa lukemin 3–2.

Sarjakärki Arsenal pääsi kotikentällään kuskin paikalle vajaan puolen tunnin kohdalla Lisandro Martinezin ohjattua pallon omaan maaliin.

United tasoitti vielä ennen taukoa Bryan Mbeumon osumalla, ja pian tauon jälkeen Patrick Dorgu vei vieraat jo 2–1-johtoon.

Mikel Merino nosti Arsenalin tasoihin 83 minuutin kohdalla kulmapotkun jälkitilanteesta, mutta vain kolme minuuttia myöhemmin Matheus Cunha laukoi upeasti Unitedin voittomaalin.

Samalla katkesi Arsenalin 12 valioliigaottelua jatkunut tappioton putki kotkikentällään. Tappiosta huolimatta lontoolaiset jatkavat sarjakärjessä neljän pisteen erolla Manchester Cityyn.

Unitedin edellinen valioliigavoitto Arsenalista oli syyskuulta 2022, edellinen vierasvoitto joulukuulta 2017. Voitto nosti joukkueen Valioliigassa neljänneksi.