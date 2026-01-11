Viime maanantaina potkut päävalmentajalleen Ruben Amorimille antanut Manchester United putosi jalkapallon Englannin cupista, kun Brighton haki kilpailun 3. kierroksella 2–1-vierasvoiton punapaitojen kotistadionilta Old Traffordilta.
Brightonin Brajan Gruda vei vieraat johtoon alkuhetkillä, ja entinen United-hyökkääjä Danny Welbeck lisäsi johtoa toisella puoliajalla. Unitedin ainoan maalin puski Benjamin Sesko.
Ottelun lopussa Unitedin takaa-ajo hankaloitui entisestään, kun 18-vuotias Shea Lacey otti pikatahdilla kaksi keltaista korttia ja ansaitsi itselleen ulosajon.
United päätti antaa Amorimille potkut, vaikka joukkue on Valioliigassa kärkisijojen tuntumassa. Punapaitojen kaksi viime ottelua ovat sujuneet kehnosti väliaikaismanageri Darren Fletcherin komennossa. Keskiviikkona United jäi liigassa 2–2-tasapeliin Burnleyn kanssa.
Valioliigan kärkiseura Arsenal eteni cupissa sunnuntaina jatkoon kaatamalla Englannin kakkostasolla pelaavan Portsmouthin 4–1. Hyökkääjä Gabriel Martinelli teki Arsenalille hattutempun.
Myös Valioliigan hännänhuippuihin kuuluva West Ham pelastui seuraavalle cup-kierrokselle, kun joukkue kukisti Queens Park Rangersin jatkoajan jälkeen 2–1.