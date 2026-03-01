– Kun mahdollisuus tuli, en sanonut ei. Nyt taistellaan. Periksi ei anneta.

Hietaniemi muistetaan ennen kaikkea vuonna 2011 saavuttamastaan 84-kiloisten MM-pronssista ja kolme vuotta myöhemmin Vantaan koti-EM-kisoissa voittamastaan 85-kiloisten hopeamitalista.

Israel: Näin Khamenei ja 40 Iranin johtajaa tapettiin minuutissa kahdessa iskussa – CIA:n tiedot avainasemassa, kertoo NYT

– Lyönnit, potkut ja alasviennit sallittu. Polvipotkut sallittu poislukien pää. Kyynärpäälyönnit kielletty. Alasviennin jälkeen mattoaika 15 sekuntia, jonka jälkeen tuomari nostaa ottelijat takaisin ylös. Matossa lyönnit ja lukot sallittuja.