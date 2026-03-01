Israelin asevoimat sanoi myös tuhonneensa iskuillaan "noin puolet" Iranin ohjusvarastoista. Israelin väitteitä ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Israelin asevoimat sanoo Israelin ja Yhdysvaltojen iskuissa kuolleen kaikkiaan 40 Iranin johtajaa.

Väitettä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä. Iran ei ole kommentoinut vielä asiaa, mutta se on myös vahvistanut kuolleiksi useita johtajiaan.

– (Israelin ja Yhdysvaltojen) operaation ensimmäinen askel oli avausisku, jossa eliminoimme 40 korkea-arvoista komentajaa, mukaan lukien (ajatollaj Ali) Khamenein, sanoi Israelin armeijan tiedottaja, everstiluutnantti Nadav Shoshani toimittajille sunnuntaina.

0:32 Video: Näin Israel tuhosi Iranin hallinnon rakennuksia Teheranissa

– Tämä tapahtui minuutin aikana kahdessa eri paikassa, yli tuhannen mailin päässä Israelista, keskellä kirkasta päivänvaloa, hän sanoi.