The Summit Suomi -sarjan kilpailija tunnistaa toisen.
The Summit Suomi -sarja palaa 1. maaliskuuta toisen tuotantokauden jaksoin. Sarjassa toisilleen entuudestaan tuntemattoman retkikunnan tavoitteena on vaeltaa 133 kilometriä haastavassa maastossa ja kiivetä lopulta Kolåstinden-vuoren huipulle.
Sarjan ensimmäisessä jaksossa Pietari kysyy yllättäen Venlalta, onko hän Kuopiosta.
– Olen asunut siellä aika pitkään, tämä vastaa.
– Me ollaan ollut samalla kertauskurssilla. Minä muistan sinut, Pietari paljastaa.
