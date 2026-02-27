Palloliitto sulkee miesten viidenneksi ylimmällä sarjatasolla Kolmosessa pelaavan FC Finnkurd -seuran sarjasta. Seura kertoi Instagramissa perjantaina saaneensa asiasta puhelimitse tiedon.
Sulkemisesta uutisoi Hufvudstadsbladet torstaina.
Seura ei ole tehnyt riittävästi ottelumanipulaation torjumiseksi.
FC Finnkurd kertoi, ettei ole saanut Palloliitolta kirjallista ja virallisesti tiedoksi annettua päätöstä, jossa olisi yksilöity päätöksen perustelut.
Hufvudstadsbladet uutisoi tammikuussa, että Palloliitto tutkii epäiltyjä ottelumanipulaatiotapauksia miesten Kakkosessa ja Kolmosessa. Artikkelin mukaan Finnkurd pelasi sekä viime että toissa vuonna useita pelejä, joita epäillään manipuloiduiksi.
Palloliitto ei toistaiseksi kommentoi asiaa, vaan julkaisee MTV Urheilun tietojen mukaan aiheesta tiedotteen, todennäköisesti ensi viikolla.
