Sarjakakkonen Manchester City ja -kolmonen Aston Villa eivät yltäneet sunnuntaina voittoihin jalkapallon Englannin Valioliigassa.

City pelasi 2–2-vierastuloksen Tottenhamia vastaan, ja Villa kärsi 0–1-kotitappion Brentfordille.



Arsenalin karkumatka Cityyn on kuusi ja Villaan seitsemän pistettä.



Brentford joutui Villaa vastaan miehen alivoimalle, kun Kevin Schade lensi 42. minuutilla suihkuun suoralla punaisella kortilla. Muutamaa minuuttia myöhemmin Dango Ouattara vei Brentfordin johtoon.



City oli Tottenhamia vastaan kahden maalin johdossa avauspuoliajan jälkeen. Toisen puoliajan hahmoksi nousi kotijoukkueen Dominic Solanke, joka viimeisteli kahdesti. Osumista jälkimmäinen syntyi todella akrobaattisella suorituksella, kun Solanke pani pallon selkänsä takaa verkkoon suoraan ilmasta kantapäällään.



Manchester Unitedin ja Fulhamin kohtaaminen päättyi manchesteriläisten 3–2-kotivoittoon. Ottelun loppu oli dramaattinen, kun Fulhamin Kevin laukoi komealla kaukovedolla 2–2-tasoituksen lisäajalla. Muutamaa minuuttia myöhemmin Benjamin Sesko tälläsi Unitedin voittomaalin.