Iranissa on nähty monenlaisia reaktioita Yhdysvaltojen ja Israelin tekemiin iskuihin.
Iranin pääkaupungissa Teheranissa tuhannet ihmiset ovat sunnuntaina kokoontuneet suremaan Iranin ylimmän johtajan, ajatollah Ali Khamenein kuolemaa.
Mielenosoittajat olivat pukeutuneet enimmäkseen mustaan. Monet ovat kantaneet mukanaan Iranin lippuja sekä Khamenein kuvia.
Iranin valtion televisiossa on ajatollahin kuoleman seurauksena julistettu 40 päivän suruaika sekä seitsemän vapaapäivää.
Iranista on kuitenkin levinnyt paljon videokuvaa myös kaduilla juhlivista ihmisistä.
Etelä-Iranissa Galleh Darin kaupungissa kansa valtasi nopeasti kadut, kun tieto Khamenein poismenosta tuli julki.
Väkijoukko kaatoi kaupungin keskusaukiolla Iranin entisen johtajan Ruhollah Khomeinin patsaan. Tekoa seurasivat villit juhlat.
Katso patsaankaato yllä olevalta videolta! Osa iranilaisista on myös surrut johtajan kuolemaa.
